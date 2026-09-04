Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συστήνει τη συνέχιση της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, καθώς καταγράφονται νέα κρούσματα σε περισσότερους δήμους του λεκανοπεδίου λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η πρόληψη και η διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής αποτελούν τα πρωταρχικά μέσα άμυνας απέναντι στην εξάπλωση του ιού.

Οι πολίτες οφείλουν να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά, να τοποθετούν σήτες και να καλύπτουν το σώμα τους με κατάλληλα ρούχα κατά τις βραδινές ώρες.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση στάσιμων νερών από ιδιωτικούς χώρους για την εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών στο άμεσο περιβάλλον.

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Την ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τον Σεπτέμβριο, καθώς αναμένεται να συνεχιστεί η διασπορά του, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ νέοι δήμοι του λεκανοπεδίου προστίθενται στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των κουνουπιών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθηκών, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας είναι η αυστηρή τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας.

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«Μετά την εμφάνιση ανθρώπινων κρουσμάτων, τα περιθώρια ουσιαστικής προληπτικής παρέμβασης είναι πλέον περιορισμένα, καθώς οι εκ των υστέρων ψεκασμοί παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, καθιστώντας την πρόληψη και τη φυσικά διαχείριση των εστιών αναπαραγωγής πριν τα ανθρώπινα κρούσματα, το πρωταρχικό μέσο άμυνας», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης «η Αττική παραμένει στο επίκεντρο και η εμφάνιση νέων δήμων με κρούσματα επιβεβαιώνει ότι απαιτείται σταθερή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική πρόληψης».

Ο κ. Πατούλης καλεί τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, καθώς «η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Είναι απαραίτητο καθένας από εμάς να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας και να εξαλείφει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους. Με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, θωρακίζουμε την υγεία μας και την υγεία των γύρω μας».

Τα μέτρα ατομικής προστασίας συνίστανται στα εξής:

Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών (κυρίως από το σουρούπωμα έως την αυγή).

Τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες και φεγγίτες.

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Απομάκρυνση στάσιμου νερού από γλάστρες, πιατάκια, λεκάνες, υδρορροές και άλλα δοχεία στον προαύλιο ή εξωτερικό χώρο, καθώς αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, καθώς η ροή του αέρα εμποδίζει την προσέγγιση των κουνουπιών.

Χρήση κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια), ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ