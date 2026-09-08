Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Έπεσαν» οι υπογραφές στη Ρώμη για την προμήθεια των 2 μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini (FREMM) για το Πολεμικό Ναυτικό.

Στην ιταλική πρωτεύουσα βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Με την υπογραφή της Εφαρμοστικής Ρύθμισης ενεργοποιείται το πρόγραμμα πρόσκλησης των δύο φρεγατών, που πρόκειται να αποτελέσουν σημαντική ενίσχυση για τον στόλο των κύριων (μεγάλων) μονάδων του ΠΝ.

Advertisement

Advertisement

Tο πλάνο για την ανανέωση των κύριων μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού διαμορφώνεται ως εξής: Στην «αιχμή του δόρατος» του στόλου φρεγατών θα βρίσκονται οι τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI (Belharra). Όσον αφορά στις ιταλικές Bergamini, πέραν των εν λόγω 2, επιδιώκεται και η προμήθεια 2 επιπλέον.

Τον ελληνικό στόλο φρεγατών θα συμπληρώνουν οι τέσσερις εκσυγχρονιζόμενες φρεγάτες ΜΕΚΟ που διαθέτει το ΠΝ. Σταδιακά θα αποσύρονται από την υπηρεσία οι φρεγάτες «S» που αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του στόλου εδώ και δεκαετίες.

Πέραν του κ. Δένδια, στη Ρώμη βρίσκονται επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης, και ο Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος- Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.