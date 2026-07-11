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Η Μαρίνα Ασλάνογλου είχε μιλήσει στο παρελθόν με ειλικρίνεια για μια δύσκολη εμπειρία από την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι έχει υπάρξει σε τοξική σχέση. Η ηθοποιός εξήγησε πως, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να απομακρυνθεί όταν συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να αλλάξει.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει βιώσει ποτέ μια τοξική σχέση, απάντησε: «Φυσικά! Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βιώσει μια τοξική σχέση».

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Αναφερόμενη στη δική της εμπειρία, η Μαρίνα Ασλάνογλου τόνισε ότι συνήθως τα πρώτα σημάδια δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά, καθώς πολλές φορές οι άνθρωποι επιλέγουν να τα αγνοούν. Όπως ανέφερε: «Δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή, ίσως γιατί, ακόμα κι αν βλέπεις πράγματα, τα παραβλέπεις. Όσο μπαίνεις πιο πολύ στη σχέση, συνειδητοποιείς τη συνθήκη. Εκεί πρέπει να έχεις το θάρρος να φύγεις. Καλώς ή κακώς, εγώ το είχα πάντα».

Παράλληλα, εξήγησε ότι, αν και δείχνει μεγάλη υπομονή μέσα σε μια σχέση και προσπαθεί να δώσει ευκαιρίες στον σύντροφό της, δεν διστάζει να αποχωρήσει όταν διαπιστώσει πως η συμπεριφορά του δεν αλλάζει. Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν άφηνα τις καταστάσεις στο μη περαιτέρω. Έχω τρομερή υπομονή, όμως ξαφνικά κάνω ένα μπαμ και εξαφανίζομαι χωρίς να καταλάβει ο άλλος γιατί και πως. Δεν το ξανασυζητώ, τελειώνω τη σχέση. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της, δίνω τις ευκαιρίες μου, τα σήματά μου, όταν μια συμπεριφορά ή μια πράξη δεν μου αρέσει. Ωστόσο, αν ο άλλος άνθρωπος συνεχίζει το ίδιο μοτίβο, φεύγω και δεν κοιτάζω πίσω. Είμαι αγύριστο κεφάλι».