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Ένα απρόσμενο μουσικό στιγμιότυπο με πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Στανίση έγινε viral στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χρήστες που είδαν την αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια να τραγουδά σε ταμείο σούπερ μάρκετ.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από χρήστη του Instagram, η οποία συνόδευσε την ανάρτησή της με τη χαρακτηριστική λεζάντα «γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση».

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Στο απόσπασμα, η Κατερίνα Στανίση ερμηνεύει το τραγούδι «Τότε», χαρίζοντας μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα των πελατών του καταστήματος.

Απαντώντας σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, η χρήστης αποκάλυψε ότι το περιστατικό καταγράφηκε σε σούπερ μάρκετ στον Κολωνό.

Το βίντεο συγκέντρωσε αποθεωτικά σχόλια, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την αυθόρμητη εμφάνιση της τραγουδίστριας σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο από τις συνηθισμένες μουσικές σκηνές.

Οι σχολιαστές του βίντεο αποθέωσαν την Κατερίνα Στανίση για την κίνησή της.

«Γυναικάρα ❤️ μπράβο της που δεν παραμορφώθηκε σαν κάτι άλλες… μπράβο για τις ρυτίδες μπράβο που είναι αβαφτη χωρίς μανικιούρ μπράβο που δεν ντρέπεται μπράβο.. μπράβο…τι να πεις φωνάρα», «Στανίση θεάρα την αγαπώ γιατί είναι αυθεντική», «ο χρόνος δεν διαπραγματεύεται… περνάει ! Όμορφος Άνθρωπος κ στην νιότη της κ τώρα ! Αγαπούμε Κυρία Στανίση», «θεαρα παιδιά γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια, ούτε ψωνίστηκε ποτέ, ούτε τίποτα. Η γυναίκα τραγούδησε και διασκέδασε τον κόσμο ως μια δουλειά που κάνουμε όλοι. Μπράβο της!», «ο ορισμός της αυθεντικότητας αυτή η γυναίκα! Φωνάρα, ψυχάρα και μεγάλη αγωνίστρια! Respect!» ήταν μερικά από τα σχόλια για την Κατερίνα Στανίση.