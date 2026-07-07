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Η Μελίνα Ασλανίδου απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική επαγγελματική χρονιά, επιλέγοντας για ακόμη ένα καλοκαίρι τη Μύκονο ως προορισμό των διακοπών της. Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στα Ματογιάννια σε χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση, απολαμβάνοντας τη βραδινή ατμόσφαιρα του νησιού.

Με την έναρξη του Ιουλίου, το «Νησί των Ανέμων» έχει γεμίσει από γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, ανάμεσά τους και η Μελίνα Ασλανίδου, η οποία έχει εκφράσει πολλές φορές την ιδιαίτερη αγάπη της για τη Μύκονο. Ο φακός του Mykonos Live TV την απαθανάτισε να κάνει βραδινή βόλτα στα κοσμοπολίτικα σοκάκια μαζί με μία φίλη της, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών και των φωτογράφων, στους οποίους πόζαρε με χαμόγελο.

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