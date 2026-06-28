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Η δημογραφική συρρίκνωση στην Ταϊβάν έχει λάβει πλέον πρωτοφανείς διαστάσεις, με τα κατοικίδια ζώα να ξεπερνούν κατά περισσότερα από μισό εκατομμύριο τα παιδιά. Τα νέα στοιχεία αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η νησιωτική δημοκρατία, η οποία βλέπει τις γεννήσεις να καταγράφουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ακινήτων Sinyi Realty, βασισμένη σε επίσημα στατιστικά δεδομένα, το 2025 στην Ταϊβάν καταγράφηκαν περίπου 3,2 εκατομμύρια κατοικίδια, κυρίως σκύλοι και γάτες, έναντι μόλις 2,68 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας έως 14 ετών. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων.

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Πηγή: iSTOCK

Το δημογραφικό πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην Ταϊβάν, καθώς πολλές χώρες παγκοσμίως καταγράφουν χαμηλά ποσοστά γονιμότητας. Ωστόσο, στην ασιατική χώρα η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε έχει χαρακτηρίσει το ζήτημα θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 η Ταϊβάν κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό γονιμότητας στον κόσμο, με μόλις 107.000 γεννήσεις μέσα σε έναν χρόνο.