Η McLaren Racing και η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, ανακοίνωσαν ότι η Schneider Electric γίνεται ο Επίσημος Ενεργειακός Τεχνολογικός Συνεργάτης της McLaren Racing, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων McLaren Mastercard Formula 1 Team, Arrow McLaren IndyCar Team, McLaren F1 Academy, καθώς και της McLaren United Autosports WEC Hypercar Team.

Μαζί, η Schneider και η McLaren Racing θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν ενεργειακή τεχνολογία που θα επιτρέπει την επίτευξη μέγιστης απόδοσης στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα, είτε πρόκειται για την παροχή ισχυρών λύσεων τροφοδοσίας σε πίστες αγώνων σε όλο τον κόσμο, είτε στην έδρα της McLaren Technology Centre στο Woking του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται μια κοινή κουλτούρα που βασίζεται στην ευφυΐα των δεδομένων, την επιταχυνόμενη καινοτομία και την τεχνική αριστεία.

Advertisement

Advertisement

Η Schneider και η McLaren Racing θα αξιοποιήσουν τη σχέση προμηθευτή που τους συνδέει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, επιλύοντας δύσκολα ενεργειακά προβλήματα, όπου η απόδοση και η σταθερή λειτουργία είναι αδιαπραγμάτευτα. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων εντός και γύρω από την αεροδυναμική σήραγγα, τις εγκαταστάσεις παραγωγής, τα IT data centers και άλλα, με ανθεκτικά συστήματα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση μέσω προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας digital twin για τη δημιουργία δεδομένων που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Ο Zak Brown, CEO της McLaren Racing, δήλωσε «Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τη Schneider Electric ως επίσημο συνεργάτη μας στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας. Αυτή η συνεργασία βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια και αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για καινοτομία και ενεργειακή απόδοση. Συνδυάζοντας την εμπειρογνωμοσύνη της Schneider στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας με την επιδίωξη της McLaren για υψηλές επιδόσεις, θα εξερευνήσουμε νέους τρόπους για να κάνουμε τις δραστηριότητές μας πιο έξυπνες και αποδοτικές.»

Ο Olivier Blum, CEO της Schneider Electric, είπε «Οι αγώνες αυτοκινήτου είναι ένα από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα για την απόδειξη της αξίας της προηγμένης ενεργειακής και ψηφιακής τεχνολογίας. Η McLaren Racing ωθεί κάθε σύστημα στα όριά του, και ακριβώς εκεί η εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα απόδοσης, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας κάνει τη διαφορά. Είμαστε περήφανοι που γίναμε επίσημος ενεργειακός τεχνολογικός συνεργάτης της McLaren, παρέχοντας την ενεργειακή νοημοσύνη στην οποία βασίζονται, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο για την έναρξη της συνεργασίας εδώ.

Σχετικά με την Schneider Electric

Η Schneider Electric είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κατοικίες. Οι τεχνολογίες της επιτρέπουν σε κτίρια, κέντρα δεδομένων, εργοστάσια, υποδομές και δίκτυα να λειτουργούν ως ανοιχτά, διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα, ενισχύοντας την απόδοση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, αρχιτεκτονικές καθοδηγούμενες από λογισμικό (software-defined), συστήματα με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ψηφιακές υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με 160.000 εργαζομένους και 1 εκατομμύριο συνεργάτες σε περισσότερες από 100 χώρες, η Schneider Electric κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο βιώσιμων εταιρειών παγκοσμίως.

Advertisement

Ανακαλύψτε Ανακαλύψτε τις νεότερες τάσεις στην ενεργειακή τεχνολογία στο Schneider Electric Insights.

Σχετικά με την Schneider Electric

Η Schneider Electric είναι παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, προωθώντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα μέσω του εξηλεκτρισμού, του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κατοικίες. Οι τεχνολογίες της επιτρέπουν σε κτίρια, κέντρα δεδομένων, εργοστάσια, υποδομές και δίκτυα να λειτουργούν ως ανοιχτά, διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα, ενισχύοντας την απόδοση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει έξυπνες συσκευές, αρχιτεκτονικές καθοδηγούμενες από λογισμικό (software-defined), συστήματα με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ψηφιακές υπηρεσίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με 160.000 εργαζομένους και 1 εκατομμύριο συνεργάτες σε περισσότερες από 100 χώρες, η Schneider Electric κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο βιώσιμων εταιρειών παγκοσμίως.

Advertisement

Advertisement