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Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν ένα αυτοκίνητο με ηλικιωμένη οδηγό εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:45, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Στο βίντεο που καταγράφηκε από διερχόμενο όχημα φαίνεται ένα μαύρο Mercedes να κινείται αντίθετα από την κανονική ροή της κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να έρχονται ξαφνικά αντιμέτωποι μαζί του.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο τιμόνι βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία για άγνωστο λόγο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα. Η παρουσία του οχήματος δημιούργησε ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς υπήρχε ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος σοβαρής σύγκρουσης με τα αυτοκίνητα που κατευθύνονταν κανονικά προς Κόρινθο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για πόση απόσταση κινήθηκε η Mercedes αντίθετα, ούτε πώς έληξε το περιστατικό. Οι Αρχές αναζητούν περισσότερα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.