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Σειρά φωτογραφιών από τις διακοπές της στο Μπαλί ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας ότι οι εικόνες δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία με φίλτρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φυσικής ομορφιάς και της αυθεντικότητας.

Η ίδια δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από το πρόσφατο ταξίδι της στο Μπαλί.

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Στα στιγμιότυπα ποζάρει στην αμμουδιά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, φορώντας λευκό μαγιό και επιλέγοντας διαφορετικές πόζες. Με την ανάρτησή της θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, υπενθυμίζοντας πως η πραγματική ομορφιά και οι ανεπεξέργαστες εικόνες εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή αξία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος. Την ώρα που έβγαζα τις φωτογραφίες συνειδητοποίησα πόσο μαγικά φαίνονται όλα. Κανένα φίλτρο. Μόνο το ηλιοβασίλεμα. Και είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά. Ίσως γι’ αυτό αξίζει να αφήνουμε πού και πού το κινητό στην άκρη και να κοιτάμε λίγο περισσότερο γύρω μας. Ο ουρανός. Η θάλασσα. Το φως λίγο πριν νυχτώσει. Αυτά είναι η υπενθύμιση ότι η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει. Και τελικά όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές. Ίσως τελικά τα πιο όμορφα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν offline».