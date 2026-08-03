Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ιωάννα Τούνη συμμετείχε σε ένα από τα viral trends του TikTok, όπου οι χρήστες φτιάχνουν υποθετικά trailers σαν να πρόκειται να κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή τους.

Η γνωστή influencer από τη Θεσσαλονίκη αξιοποίησε τη συγκεκριμένη τάση με χιουμοριστική διάθεση, δημιουργώντας ένα βίντεο που σχολιάζει με αυτοσαρκασμό όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για την πορεία της, την εικόνα της και την επαγγελματική της παρουσία.

Advertisement

Advertisement

«Εγώ, αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που μοιράστηκε.

Mάλιστα, στη λεζάντα ανέφερε: «Netflix ακούς;».