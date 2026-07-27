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Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη δυνατότητα να απολαμβάνει πλέον πολυτελείς διακοπές και διαμονή σε ακριβά ξενοδοχεία.

Παρά τις σημερινές ανέσεις, η Influencer τόνισε ότι δεν ένιωσε στερήσεις κατά την ανατροφή της σε μονογονεϊκή οικογένεια χωρίς οικονομική βοήθεια.

Αναπολώντας τα παιδικά της χρόνια, περιέγραψε τις καλοκαιρινές περιόδους που περνούσε κάνοντας κάμπινγκ στη Χαλκιδική ως τις πιο όμορφες αναμνήσεις της.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι η ουσία της ζωής δεν καθορίζεται από το οικονομικό επίπεδο, παρά την ευκολία που προσφέρουν τα χρήματα.

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Στην πορεία που έχει διανύσει από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη, τονίζοντας πως νιώθει ευλογημένη που κατάφερε να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία και να προσφέρει στον εαυτό της ακριβές διακοπές και διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Σε βίντεο που ανάρτησε η Influencer τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μερικές σκέψεις της, όσο ετοιμαζόταν για την απόδρασή της στη Μύκονο.

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Η Ιωάννα Τούνη έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν, σημειώνοντας πως μέχρι την ενηλικίωσή της έκανε τα καλοκαίρια κάμπινγκ με τη μητέρα της. Στη συνέχεια, εξήγησε πως σήμερα νιώθει ευτυχής που έχει καταφέρει να απολαμβάνει άνετες διακοπές, ωστόσο τόνισε πως η ζωή της δεν θα ήταν η ίδια αν δεν είχε στο πλευρό της τα πρόσωπα που έχει.

Πιο αναλυτικά, η Influencer μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και την οικονομική ανεξαρτησία που έχει αποκτήσει, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν αισθάνεται πως στερήθηκε κάτι ως παιδί, παρότι μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια: «Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με την Bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία. Είναι σίγουρα αυτό μία τεράστια ευκολία σε μία υλιστική κοινωνία, για να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί καλά όλα αυτά που λέω, αλλά για να μπορείς να είσαι άνετος σήμερα, καλώς ή κακώς, πρέπει τουλάχιστον να έχεις λύσει το βασικό βιοποριστικό σου και μετά να σε νοιάζει το πού θα πας διακοπές, δεν το συζητώ, έτσι; Αλλά μιλώντας για μία απλή οικογένεια, όπως εγώ που μεγάλωσα σε μία μονογονεϊκή οικογένεια με μηδέν οικονομική βοήθεια, μηδέν γενικά βοήθεια από τον πατέρα, και με αποκλειστικά τα χρήματα της μαμάς, δεν νιώθω ότι έχω στερηθεί σε κάτι. Έχω περάσει τόσο όμορφα, έχω περάσει τόσο ανέμελα. Και τέλος πάντων, άλλο να κάνουμε ωραία βιντεάκια, αλλά η ουσία των πραγμάτων δεν μετριέται σε καμία περίπτωση σύμφωνα με το πορτοφόλι σου».

Σε άλλο σημείο περιέγραψε τις αναμνήσεις που έχει από τα παιδικά της καλοκαίρια, εξηγώντας ότι, παρά τις σημερινές ανέσεις που μπορεί να απολαμβάνει, οι πιο όμορφες στιγμές της συνδέονται με τα χρόνια που έκανε κάμπινγκ στη Χαλκιδική: «Και που λες, συμπεθέρα, αυτή τη στιγμή φτιάχνω το μικρό νεσεσεράκι που θα παίρνω στην παραλία μαζί μου στη Μύκονο, που θα μείνω σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό το βίντεο δεν είναι για να σου πω αυτό. Αυτό το βίντεο είναι για να σου πω ότι έχω περάσει όλα τα παιδικά μου χρόνια, όλα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας κάμπινγκ, πολύ παλιά στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι στη Χαλκιδική. Τώρα μιλάμε επί χρόνια, έτσι; Δηλαδή κάμπινγκ έκανα μέχρι την ενηλικίωσή μου, πρακτικά, που εκεί μετά ξεκίνησα να δουλεύω σεζόν, οπότε και σταμάτησα να κάνω κάμπινγκ. Και να σου πω κάτι; Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ’ ό,τι τότε. Το εννοώ αυτό. Μην παρεξηγηθώ, λατρεύω να μένω σε πανέμορφα ξενοδοχεία, αλλά έχω περάσει κάνοντας κάμπινγκ τα πιο όμορφα, ανέμελα καλοκαίρια μου. Το εννοώ.

Ένας από τους λόγους που αγαπώ τη Χαλκιδική σήμερα είναι γιατί ό,τι ιστορία μπορώ να σου πω από την παιδική μου ηλικία για τα καλοκαίρια, προέρχεται από τότε. Η μαμά μου, που λες, ήτανε νοσοκόμα, νοσηλεύτρια, οπότε τα καλοκαίρια δούλευε πρακτικά, δηλαδή δεν είχε κάποια δουλειά που είχε ρεπό όλο το καλοκαίρι».