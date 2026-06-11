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Η Ιωάννα Τούνη απάντησε σε όσους θεωρούν ότι τα μαγιό που φοράει δεν είναι κατάλληλα για μία μητέρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι εκείνων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο και όχι δικό της.

Ανάμεσα στα βίντεο που δημοσίευσε στα social media από τις διακοπές της στη Νάξο, η γνωστή Influencer ανέβασε και ένα βίιντεο στο οποίο πόζαρε με το μαγιό της.

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Η Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει αργά προς την θάλσσα, φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας το πίσω μέρος του σώματός της. Ακολούθως πόζαρε χαμογελαστή στην κάμερα και έδειξε από διαφορετικές γωνίες το μαγιό που επέλεξε να φορέσει.

«Αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της, εξηγώντας στην συνέχεια πως δεν ασπάζεται την συγκεκριμένη άποψη. «Ποιος το είπε αυτό; Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και εάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου», τόνισε.