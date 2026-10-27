Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άλλο ένα περιστατικό με αγριογούρουνο στον αστικό ιστό καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα.

Το αγριογούρουνο εμφανίστηκε στη λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου στο ρεύμα προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό να έχει περάσει το κεντρικό διάζωμα και να κινείται σε έναν δρόμο όπου τα οχήματα αναπτύσσουν ταχύτητα.

Advertisement

Advertisement

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία του αγριογούρουνου και περιόρισε την ταχύτητά του οχήματός του.

Η εμφάνιση αγριογούρουνου σε μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης επαναφέρει το ζήτημα της παρουσίας άγριων ζώων στον αστικό ιστό των Ιωαννίνων καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά και σε άλλες περιοχές, ακόμη και κοντά στο κέντρο της πόλης.

Πηγή: kynigesia.gr