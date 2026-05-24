Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και ιατρικές πηγές του EΡΤnews, ο 34χρονος υποβλήθηκε σήμερα σε αξονική τομογραφία, προκειμένου οι γιατροί να αξιολογήσουν την πορεία της υγείας του και την εξέλιξη των τραυμάτων του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πρώτα αποτελέσματα της εξέτασης δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται πως το αιμάτωμα δεν έχει απορροφηθεί, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του 34χρονου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Advertisement

Advertisement



Την ίδια ώρα, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων που συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή βρισκόταν στην περιοχή τη στιγμή του ατυχήματος να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα, ώστε να βοηθήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες πέρα από τον οδηγό του διερχόμενου γεωργικού οχήματος με το οποίο συγκρούστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής.