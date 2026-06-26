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Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα που μετέφερε καρπούζια ενώ κινούνταν στην Ιονία Οδό, στο ύψος του Κεφαλοβρύσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το agriniosite.gr, ο οδηγός του φορτηγού, το οποίο είχε τελικό προορισμό τη Ρουμανία, αντιλήφθηκε εγκαίρως την εκδήλωση της πυρκαγιάς και κατάφερε να σταματήσει το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου.

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Παρά την άμεση αντίδρασή του, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Τροχαίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.