Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην περιοχή Γούβες, με έναν άνδρα σε κατάσταση αμόκ, να κυνηγά για να σκοτώσει με τσεκούρι μια γυναίκα και το ανήλικο παιδί της.

Οπως αναφέρει η «Πατρίς» απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. ο 39χρονος άνδρας προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο μία νεαρής μητέρας.

Στη συνέχεια, αφού την συνάντησε στο δρόμο με το ανήλικο παιδί της, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους.

Η γυναίκα για να προστατεύει το παιδί το έκρυψε σε σπίτι της περιοχής. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά σήκωσαν στο πόδι την περιοχή με τους κατοίκους να τρέχουν για να τη βοηθήσουν.

Ο 39χρονος με το τσεκούρι στο χέρι βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ. Ακόμα οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν.

Κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον μεταφέρουν στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

«Είχα εντολή από μία φωνή να σκοτώσω»

Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση, έλεγε και ξανάλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει.

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», έλεγε χαρακτηριστά.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.