Ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών, 34 χρόνων που διαμένει σε περιοχή της Χερσονήσου, είπε να κλέψει μηχανάκι και να κάνει αμέριμνο τις βόλτες τους.

Η κλοπή της μηχανής που έγινε το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε επιχείρηση.

Στο βίντεο ο άντρας φαίνεται να ανεβαίνει στη μηχανή και να τη βάζει εύκολα μπροστά καθώς τα κλειδιά βρίσκονταν πάνω στο δίκυκλο.

Στη συνέχεια έκανε μαζί με τη σύντροφό του βόλτες στην περιοχή της Χερσονήσου και των Μαλίων.

Η αστυνομία που είχε ειδοποιηθεί για την κλοπή της μηχανής συνέλαβε το ζευγάρι το βράδυ της ίδιας μέρας.