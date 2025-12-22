Στον τομέα της πρόληψης και όχι μόνον της καταστολής επενδύουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ για να βοηθήσουν τους πολίτες να μην πέφτουν θύματα απατών, αλλά και να αφυπνίσουν τους γονείς σε ζητήματα παραβατικότητας ανηλίκων.



Καθώς τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις τις διαχειρίζονται τα Τμήματα Ασφαλείας (ή όπως έχουν μετονομαστεί Δίωξης Και Εξιχνίασης Εγκλημάτων) αρκετοί αξιωματικοί σε διάφορες περιοχές της χώρας προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενημερώσουν τους πολίτες.

Τα στελέχη του Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, για παράδειγμα, τύπωσαν φυλλάδια με απλές, κατανοητές αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές και πήγαν σε ΚΑΠΗ, καφενεία, καφετέριες, σε θεατρικές παραστάσεις που τις παρακολουθούν μεγαλύτεροι προκειμένου να προειδοποιήσουν για τους τηλεφωνικούς απατεώνες που παρουσιάζονται ως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ότι άλλο μπορούν να σκαρφιστούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των σπιτιών και να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.



Παράλληλα, στο Παλαιό Φάληρο τύπωσαν και ένα φυλλάδιο που αφορά στην παιδική παραβατικότητα, ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο προκαλεί «πονοκέφαλο» στην εκπαιδευτική κοινότητα, τις οικογένειες αλλά και την αστυνομία. Τα τηλέφωνα 10201 και το 100 είναι δυο αριθμοί που ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταγγείλει περιστατικό που αφορά την παραβατικότητα ανηλίκων.