Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού προβλέποντας θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου για τη σημερινή ημέρα στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Από τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι στη βόρεια Ελλάδα εξαιτίας της σύγκρουσης θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Λόγω των συνθηκών καύσωνα, επιβάλλεται η διακοπή των υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 σε συγκεκριμένες περιφέρειες για την προστασία των εργαζομένων.

Η ένταση του φαινομένου αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από την Πέμπτη, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η σημερινή ημέρα αποτελεί το πιο δύσκολο 24ωρο του φετινού κύματος καύσωνα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί πριν από λίγο το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, επιβεβαιώνοντας ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικά μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες σε τμήματα της βόρειας χώρας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα αρχίσουν να συγκρούονται με τη θερμή αέρια μάζα του καύσωνα.

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Advertisement

Advertisement

1. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

2. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιό αναλυτικά:

Έρχονται μπουρίνια το απόγευμα

Παρότι η ημέρα ξεκινά με αποπνικτική ζέστη, η αλλαγή του καιρού θα αρχίσει από αργά το απόγευμα στη βόρεια Ελλάδα.

Η διέλευση ψυχρότερων αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει τοπικές ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και πρόσκαιρα πολύ ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές του Ιονίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις κατά τόπους.

Advertisement

Οι θερμοκρασίες

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν:

Θεσσαλία: 41 έως 42°C και τοπικά έως 43°C.

Ανατολική Στερεά: 41 έως 42°C, ενώ στην Αττική 40 έως 41°C.

Ανατολική Πελοπόννησος: 41 έως 42°C.



Σε αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι αργά το απόγευμα.

Advertisement

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40-41°C, με έντονη δυσφορία ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης λόγω της θερμικής νησίδας.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 38-39°C, όμως από τις απογευματινές ώρες αυξάνονται οι πιθανότητες για πρόσκαιρες καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στα γύρω ορεινά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Advertisement

Συναγερμός για πυρκαγιές

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας.

Σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται:

Advertisement

Αττική

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Αργολίδα

Κορινθία

Ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη, η Εύβοια, η Αχαΐα, η Αιτωλοακαρνανία και η Ρόδος.

Advertisement

Παύση υπαίθριων εργασιών

Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Το μέτρο αφορά οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, διανομές με δίκυκλα και άλλες εξωτερικές εργασίες, με στόχο την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση.

Advertisement

Σταδιακή αποκλιμάκωση από την Πέμπτη

Η ένταση του καύσωνα θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας πρώτα στα δυτικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά θα εξακολουθήσουν να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 37-39 βαθμούς, πριν επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προς το τέλος της εβδομάδας.