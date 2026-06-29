Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες, με το μελτέμι να προκαλεί έντονες συνθήκες στο Αιγαίο και να απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από την Τρίτη αναπτύσσεται απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας πιο δροσερές συνθήκες σε σχέση με το αρχικό διάστημα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, απαιτώντας διαρκή επαγρύπνηση από τους πολίτες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εβδομάδα άνοιξε με καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά όχι απολύτως ήσυχο: οι θερμοκρασίες μένουν υψηλές, τα μελτέμια κρατούν δύσκολες τις θάλασσες στο Αιγαίο και από την Τρίτη αρχίζει η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Απόψε, Δευτέρα προς Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις. Το βασικό στοιχείο παραμένουν οι άνεμοι: το μελτέμι επιμένει στα ανατολικά με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο, κάτι που σημαίνει προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, νότιο Ευβοϊκό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το meteo καταγράφει επίσης υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς αξιόλογη μεταφορά σκόνης.

Advertisement

Advertisement

Πιό αναλυτικά:

Τρίτη: Ζέστη, τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή: στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και δυτικά ακόμη υψηλότερα, ενώ στο Αιγαίο και στην Κρήτη οι τιμές θα είναι χαμηλότερες λόγω των βοριάδων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί έως 6 μποφόρ.

Τετάρτη: Μικρή άνοδος, αλλά με απογευματινή αστάθεια

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, άρα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα ξαναδούμε 36άρια και 37άρια. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6.

Πέμπτη: Δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία – επιμένουν οι μπόρες στα ορεινά

Advertisement

Την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή στη θερμοκρασία. Το σκηνικό παραμένει καλοκαιρινό, αλλά όχι τελείως σταθερό. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα στραφούν περισσότερο σε βορειοδυτικούς, 3-5 μποφόρ, και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6.

Παρασκευή: Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή – μικρή πτώση θερμοκρασίας

Η Παρασκευή δείχνει να είναι η ημέρα της πρώτης πιο καθαρής μεταβολής. Δεν πρόκειται για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για αύξηση της απογευματινής αστάθειας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, αλλά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα κρατηθούν στα 3-5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6.

Advertisement

Σαββατοκύριακο: Πιο δροσερό, με τοπική αστάθεια το Σάββατο

Το Σάββατο η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί λίγο σε όλη τη χώρα. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6. Για την Κυριακή η τάση δείχνει πιο ήπιο καλοκαιρινό σκηνικό, με χαμηλότερες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές και γενικά καλύτερες συνθήκες, αν και η ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα κρατήσει ανέμους.

Φωτιές: Υψηλός κίνδυνος και την Τρίτη

Advertisement

Η προσοχή παραμένει απολύτως αναγκαία και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Για σήμερα Δευτέρα ο χάρτης έδειχνε υψηλό κίνδυνο σε 28 περιοχές, μεταξύ των οποίων Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Έβρος, Λήμνος, Λέσβος και Χίος. Για την Τρίτη 30 Ιουνίου, η Πολιτική Προστασία έχει ήδη αναρτήσει νέο χάρτη με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Έβρος, Φθιώτιδα, Αχαΐα, Ηλεία, Θεσσαλονίκη και νησιά της Ρόδου.

Συμπέρασμα

Δεν έρχεται μεγάλη κακοκαιρία. Έρχεται όμως ένα πιο «νευρικό» καλοκαιρινό μοτίβο: ζέστη, βοριάδες στα πελάγη, δύσκολες θάλασσες κυρίως στο Αιγαίο, απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και σταδιακή μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Παράλληλα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός και χρειάζεται μηδενική αμέλεια στην ύπαιθρο.

Advertisement

Advertisement