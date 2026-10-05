Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα Δευτέρα.

Παροδικές βροχές και νεφώσεις διατηρούνται μόνο στην Κρήτη και στα νοτιότερα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα παρουσιάζουν σαφή εξασθένηση.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως επτά μποφόρ, παρουσιάζοντας όμως σταδιακή τάση εξασθένησης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο γενικά αίθριος φθινοπωρινός καιρός θα διατηρηθεί έως την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε επίπεδα μεταξύ 24 και 28 βαθμών Κελσίου.

Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται την Πέμπτη, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να ξεκινούν από τα δυτικά τμήματα της χώρας.

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Η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μετά τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επιστρέφει η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο. Η προσοχή παραμένει νωρίς το πρωί στην Κρήτη και στα νοτιότερα Δωδεκάνησα, όπου διατηρούνται παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβροι και δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα.

Κρήτη και Δωδεκάνησα: Τα τελευταία φαινόμενα

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Στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα, υπάρχουν ακόμη πιθανότητες για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Αντίστοιχη εικόνα στα νοτιότερα Δωδεκάνησα. Πρόκειται όμως πλέον για σαφώς εξασθενημένη συνέχεια της κακοκαιρίας και όχι για την ένταση που καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές της Κρήτης που έχουν ήδη δεχθεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής, επειδή ακόμη και μετά τη λήξη των ισχυρών φαινομένων μπορεί να παραμένουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στον Δήμο Αμαρίου είχε αποφασιστεί να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία λόγω των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια και έως 24–25 βαθμούς

Στην Αττική η Δευτέρα θα είναι κατά βάση ηλιόλουστη. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 15 έως 24-25°C, με τα βόρεια προάστια 3-4 βαθμούς χαμηλότερα.

Οι βοριάδες θα φθάνουν τα 4-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης αργότερα.

Θεσσαλονίκη: Καθαρός ουρανός

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα φθάσει περίπου τους 24-25°C, ενώ το πρωί θα είναι αρκετά δροσερό — η ΕΜΥ δίνει για την ευρύτερη περιοχή ακόμη και μονοψήφιες ελάχιστες. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς και μεταβλητοί.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα φθάσουν γενικά τους 23-25°C, στα δυτικά έως 27-28°C, στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα περίπου τους 24-25°C, στην Κρήτη έως 25°C και στα Δωδεκάνησα έως 26°C.

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Η ψύχρα νωρίς το πρωί θα είναι αισθητή στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στη Μακεδονία, όπου τοπικά οι ελάχιστες θα κατέβουν στους 6-8°C.

Θάλασσες και άνεμοι

Το κύριο στοιχείο για όσους ταξιδεύουν με πλοίο παραμένει ο βοριάς στο Αιγαίο. Η ΕΜΥ δίνει ανέμους στα δυτικά 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 4-6 μποφόρ και στο κεντρικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Αργότερα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

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Στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι ασθενέστεροι και μετά το μεσημέρι στρέφονται βορειοδυτικοί, περίπου έως 4 μποφόρ.

Τρίτη και Τετάρτη: Καλός φθινοπωρινός καιρός

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φθάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Οι μέγιστες θα είναι περίπου 25-27°C, τοπικά στα δυτικά έως 28°C.

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Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου διατηρείται η γενικά καλή εικόνα, με αραιές νεφώσεις που στα δυτικά θα πυκνώνουν κατά περιόδους. Η θερμοκρασία ουσιαστικά δεν αλλάζει.

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Πέμπτη: Επιστρέφουν βροχές από τα δυτικά

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή διαφαίνεται την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Στο Ιόνιο και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σταδιακά σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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Η τάση μέχρι το Σαββατοκύριακο

Το ασφαλέστερο προγνωστικό παράθυρο αυτή την ώρα φθάνει έως την Πέμπτη. Για Παρασκευή έως Κυριακή η εικόνα θα πρέπει να επανεκτιμηθεί με τα νεότερα δεδομένα, καθώς η μεταβολή που πλησιάζει από τα δυτικά μπορεί να αλλάξει την κατανομή των βροχών. Δεν θα ήταν σωστό να δοθούν από τώρα υπερβολικά συγκεκριμένες τοπικές προβλέψεις.

Συνολικά, πάντως, η νέα εβδομάδα ξεκινά πολύ πιο ήρεμα: η κακοκαιρία απομακρύνεται από το νότιο Αιγαίο, η Ελλάδα επιστρέφει σε περισσότερο ήλιο και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ελαφρά, πριν από τη νέα μεταβολή στα δυτικά την Πέμπτη.

Πηγές: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) – emy.gr · meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών