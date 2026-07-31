Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων.

Παράλληλα, παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, επιβάλλοντας την αυστηρή απαγόρευση δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.

Από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, προσεγγίζοντας κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή πυρκαγιών λόγω των ξηρών συνθηκών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τους βοριάδες να εξακολουθούν να «σαρώνουν» μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο πορτοκαλί και τη θερμοκρασία να ετοιμάζεται για νέα σταδιακή άνοδο, ολοκληρώνεται ο Ιούλιος και αρχίζει ο Αύγουστος.

Η Παρασκευή και, κατά τόπους, οι πρώτες ώρες του Σαββάτου θα είναι οι δυσκολότερες για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο. Τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα προκαλούν ισχυρό κυματισμό σε Κυκλάδες, Ικάριο, Καρπάθιο, στενό Καφηρέα και στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κρήτη.

Advertisement

Advertisement

Από την Κυριακή οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, χωρίς όμως να εξαφανιστεί το μελτέμι. Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Η πρόγνωση βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo, καθώς και στις δημόσιες αναλύσεις των μετεωρολόγων Κλέαρχου Μαρουσάκη, Θοδωρή Κολυδά και Δημήτρη Ζιακόπουλου. Για τις ημέρες μετά τη Δευτέρα, οι αριθμητικές τιμές πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τάση και να επικαιροποιούνται καθημερινά.

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Η δυσκολότερη ημέρα για το Αιγαίο

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.

Στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο κεντρικό και νότιο τμήμα του, θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στον Πατραϊκό μπορεί να αγγίξουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Το meteo δεν αποκλείει τοπικές τιμές 38 έως 40 βαθμών στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα βρίσκονται κυρίως στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου το μελτέμι θα συγκρατήσει τη θερμοκρασία στους 29 με 31 βαθμούς. (meteo.gr)

Advertisement

Αθήνα

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, τοπικά και ισχυρότερους στις ριπές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 24 έως 32 βαθμούς, με τα ανατολικά και βόρεια παραθαλάσσια τμήματα να είναι δύο με τρεις βαθμούς δροσερότερα. (meteo.gr)

Θεσσαλονίκη

Advertisement

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, από μεταβλητές διευθύνσεις, στα 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. (meteo.gr)

Θάλασσες και ενδεχόμενο απαγορευτικού

Οι δυσκολότερες συνθήκες θα επικρατήσουν στις Κυκλάδες, στο Ικάριο Πέλαγος, στο Καρπάθιο, στο στενό Καφηρέα και μεταξύ Κυκλάδων και Κρήτης. Οι θάλασσες θα είναι πολύ κυματώδεις και τοπικά τρικυμιώδεις, με πιθανές καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Advertisement

Το απαγορευτικό απόπλου δεν επιβάλλεται αυτομάτως μόνο επειδή οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η απόφαση λαμβάνεται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, με βάση τις πραγματικές συνθήκες, τη διαδρομή και τον τύπο κάθε πλοίου. Οι επιβάτες πρέπει να επικοινωνούν πριν από την αναχώρηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία.

Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα σε οκτώ Περιφέρειες:

Advertisement

Στην Αττική, μαζί με τα Κύθηρα· στην Πελοπόννησο, στις Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας· στη Στερεά Ελλάδα, σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια μαζί με τη Σκύρο· σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο· στις Κυκλάδες· στην Κρήτη· στη Δυτική Ελλάδα και στον Έβρο, μαζί με τη Σαμοθράκη. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Advertisement

Απαγορεύονται η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων, οι εργασίες με εργαλεία που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές και οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Σάββατο 1 Αυγούστου: Επιμένουν τα 8 μποφόρ το πρωί

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγοι τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Advertisement

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Τις πρωινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, στο Ικάριο και στα πελάγη της Κρήτης, θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Αργότερα αναμένεται μικρή εξασθένηση.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς στα δυτικά, τους 33 με 35 στα κεντρικά και βόρεια και τους 29 με 33 βαθμούς στα νησιά.

Οι θάλασσες του κεντρικού και νότιου Αιγαίου θα παραμείνουν δύσκολες, ιδιαίτερα για μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και ταχύπλοα. Καθυστερήσεις ή τοπικοί περιορισμοί στα δρομολόγια είναι πιθανοί κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Ο ακριβής χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς εκδίδεται καθημερινά. Με βάση, πάντως, τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες, αυξημένος έως πολύ υψηλός θα παραμείνει ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη.

Κυριακή 2 Αυγούστου: Υποχωρεί ελαφρά το μελτέμι

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στα ορεινά της βόρειας χώρας και στην Κρήτη.

Οι βοριάδες θα συνεχιστούν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Το Ικάριο, οι ανατολικές Κυκλάδες, το Καρπάθιο και τα πελάγη της ανατολικής και νότιας Κρήτης θα εξακολουθήσουν να έχουν σημαντικό κυματισμό.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 29 με 33 στα νησιά. Στη δυτική Ελλάδα και στη νότια Κρήτη δεν αποκλείονται τοπικά υψηλότερες τιμές.

Δεν διαφαίνεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο όσοι ταξιδεύουν προς Κυκλάδες, Ικαρία, Κάρπαθο και Κρήτη πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως την εκτέλεση των δρομολογίων.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμένει υψηλός στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα όπου θα συνδυάζονται οι ισχυρές ριπές με την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση.

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Αρχίζει νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 7. Οι συνθήκες στις θάλασσες θα είναι βελτιωμένες σε σύγκριση με την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά το Αιγαίο δεν θα είναι ήρεμο.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 34 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη επίσης 34.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει υψηλός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου, ακόμη και όπου οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Τρίτη 4 Αυγούστου: Περισσότερη ζέστη, ηπιότερες θάλασσες

Την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Το μελτέμι θα εξασθενήσει ελαφρά και θα πνέει στο Αιγαίο με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι περισσότερο διαχειρίσιμες, αλλά προσοχή θα εξακολουθεί να απαιτείται στο Ικάριο, στο Καρπάθιο και ανατολικά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 35 βαθμοί.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και η ξηρασία των προηγούμενων εβδομάδων θα διατηρήσουν αυξημένο τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, ακόμη και με χαμηλότερες εντάσεις ανέμων.

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Προς κορύφωση η ζέστη – Ακόμη αβέβαια τα ακραία σενάρια

Η Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθρια και θερμή. Με βάση τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου δεν αποκλείεται να προσεγγίσουν τοπικά τους 40 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία υπολογίζεται γύρω στους 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη στους 36.

Ορισμένα επιμέρους προγνωστικά σενάρια του αμερικανικού μοντέλου GFS εμφανίζουν ακόμη υψηλότερες τιμές, ακόμη και πάνω από 41 βαθμούς. Αυτές οι τιμές, όμως, δεν αποτελούν επίσημη και οριστική πρόγνωση. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα διαθέσιμα συνολικά δεδομένα δεν δείχνουν, προς το παρόν, ένα παρατεταμένο και γενικευμένο ακραίο κύμα καύσωνα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι θάλασσες θα είναι γενικά καλύτερες, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και το Καρπάθιο.

Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας θα αυξήσει εκ νέου τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι επίσημες κατηγορίες κινδύνου ανά περιοχή θα ανακοινωθούν από την Πολιτική Προστασία την προηγουμένη.

Η μεγάλη προσοχή σε θάλασσες και δάση

Το πρώτο διήμερο του Αυγούστου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ σε ολόκληρο σχεδόν το εξαήμερο θα παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Οι ταξιδιώτες πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι και οι πολίτες να αποφεύγουν απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο.

Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, η ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο 199 πρέπει να γίνεται αμέσως. Ένα λεπτό καθυστέρησης, με άνεμο 7 ή 8 μποφόρ, μπορεί να είναι καθοριστικό.