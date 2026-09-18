Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Το μελτέμι θα συνεχίσει να πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις έως έξι μποφόρ, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές μπόρες.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Από την Τρίτη αναμένεται μεταβολή με ενίσχυση των νεφώσεων, πιθανότητα βροχοπτώσεων και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας σε τμήματα της χώρας.

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Με καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζει ο Σεπτέμβριος. Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς και το μελτέμι να επιμένει στο Αιγαίο. Η πρωινή και βραδινή ψύχρα, πάντως, θυμίζει πλέον ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η Παρασκευή σε όλη τη χώρα

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Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται γενικά καλός καιρός, με λίγες νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους και δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Χαλκιδικής.

Στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, ιδιαίτερα στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Στην Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι κατά κύριο λόγο αίθριος. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ενδέχεται αρχικά να εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές, με γρήγορη βελτίωση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αθήνα: ηλιοφάνεια και έως 29 βαθμούς

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν περίπου τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί περίπου από 17-18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η ΕΜΥ δίνει για την Αθήνα μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμών. (Emy)

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Θεσσαλονίκη: καθαρός ουρανός και 27 βαθμοί

Καλός θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι και θάλασσες

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Το μελτέμι θα παραμείνει το βασικό χαρακτηριστικό στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, προκαλώντας μέτριο κυματισμό, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι γενικά ηπιότερες.

Σαββατοκύριακο με ήλιο και μικρή απογευματινή αστάθεια

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Στην Αθήνα η ΕΜΥ προβλέπει 29 βαθμούς το Σάββατο και 30 την Κυριακή. (Emy)

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Η Κυριακή διατηρεί σε μεγάλο μέρος της χώρας την εικόνα του παρατεταμένου καλοκαιριού, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή.

Η τάση από Δευτέρα έως Πέμπτη

Η Δευτέρα φαίνεται να συνεχίζει χωρίς θεαματική μεταβολή, όμως από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου υπάρχουν ενδείξεις για αλλαγή του σκηνικού, με περισσότερες νεφώσεις, βροχές σε τμήματα της χώρας και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

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Την Τετάρτη η ψύχρα αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ενώ την Πέμπτη ο καιρός δείχνει τάση σταδιακής βελτίωσης.

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Η πρόγνωση αυτών των τελευταίων ημερών έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρειάζεται επικαιροποίηση όσο πλησιάζουμε προς τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Με δυο λόγια: το καλοκαίρι επιμένει

Η Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν φέρνουν ακόμη το πραγματικό φθινόπωρο. Ήλιος, θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς και μελτέμι συνθέτουν το σκηνικό. Η πρώτη πιο ουσιαστική αλλαγή φαίνεται πιθανότερη από την Τρίτη, με πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερη αστάθεια.

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