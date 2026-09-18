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Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του θύματος στο διαμέρισμα του ζευγαριού τον Μάρτιο, διαπιστώνοντας σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η κατηγορούμενη δήλωσε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας επικαλούμενη την ψυχική της κατάσταση, όμως η εισαγγελία επιμένει στην κατηγορία της δολοφονίας.

Το δικαστήριο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η Τσερπκά να χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του θύματος για να στείλει μηνύματα μετά τον θάνατό του.

Οι αρχές διερευνούν αν το κίνητρο της επίθεσης συνδέεται με τις συζυγικές δυσκολίες και τις σχέσεις του 52χρονου με συνάδελφό του.

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Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία του 52χρονου Χένρικ Σλοτσάα αποκαλύπτονται στη δίκη της 51χρονης συντρόφου του, Τζοάνα Τσερπκά, σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα της Τσερπκά, προκειμένου να ελέγξουν αν ήταν καλά, καθώς είχε στείλει e-mail στην οικογένειά της αναφέροντας ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει.

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Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κρεβατοκάμαρα το μερικώς αποσυντεθειμένο σώμα του 52χρονου, ο οποίος καταγόταν από τη Δανία και εργαζόταν στο γραφείο της Citibank στο Λονδίνο.

«Ήταν σαφές ότι ήταν νεκρός εδώ και αρκετό καιρό, καθώς το σώμα του παρουσίαζε σημάδια αποσύνθεσης», ανέφερε ο εισαγγελέας Ντάνι Ρόμπινσον. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι στο σώμα υπήρχαν σημάδια που ενδέχεται να συνδέονταν με απόπειρα διαμελισμού.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν συνολικά 14 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων κοψίματα και μαχαιριές στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια του 52χρονου.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυρία Τσερπκά σκότωσε τον κ. Σλοτσάα, μαχαιρώνοντάς τον με ένα μαχαίρι κουζίνας», είπε ο εισαγγελέας, εξηγώντας ότι το βασικό ζήτημα της δίκης είναι ο βαθμός της ευθύνης της για τον θάνατό του.

Η 51χρονη έχει ήδη δηλώσει ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επικαλούμενη την ψυχική της κατάσταση τη στιγμή της επίθεσης. Η κατηγορούσα αρχή, ωστόσο, δεν αποδέχεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση αντικατοπτρίζει επαρκώς την ευθύνη της και υποστηρίζει ότι είναι ένοχη για δολοφονία.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η Τσερπκά, η οποία είχε γεννηθεί στην Πολωνία, αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες μετά την απόλυσή της από τη θέση της στο τμήμα μάρκετινγκ της British American Tobacco.

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Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν ότι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Σλοτσάα, εκείνος είχε αρχίσει να φλερτάρει με μια συνάδελφό του, την Έιμι Ο’Σόνεσι. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεση, την ημέρα των γενεθλίων της Τσερπκά τής είπε ότι «είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά».

Ο Σλοτσάα και η Ο’Σόνεσι είχαν γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2025 και συναντήθηκαν αρκετές φορές για γεύμα τον Ιανουάριο. Ο 52χρονος φέρεται να είχε πει στη συνάδελφό του ότι σκεφτόταν να προσφέρει χρήματα στην Τσερπκά προκειμένου να αποχωρήσει από το διαμέρισμα όπου ζούσαν μαζί.

Οι δύο τους συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα έως τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, ο εισαγγελέας επισήμανε ότι δεν είναι βέβαιο ποια από τα μηνύματα που στάλθηκαν από το τηλέφωνο του Σλοτσάα γράφτηκαν από τον ίδιο και ποια από την Τσερπκά.

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«Είναι πολύ πιθανό τα μηνύματα που στάλθηκαν μετά την Κυριακή 8 Μαρτίου να μην στάλθηκαν από τον κ. Σλοτσάα», ανέφερε, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ο 52χρονος πιθανότατα ήταν ήδη νεκρός εκείνη την περίοδο.