Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Uber συνεργάστηκε με την τεχνολογική εταιρεία Wayve για την εισαγωγή αυτόνομων ταξί στο Λονδίνο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά οχήματα Ford Mustang Mach-E.

Τα οχήματα αυτά διαθέτουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και για λόγους ασφαλείας συνοδεύονται από πιστοποιημένο οδηγό που επιβλέπει τη διαδρομή.

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, η διαθεσιμότητα παραμένει περιορισμένη καθώς έχουν αδειοδοτηθεί προς το παρόν μόνο δεκαπέντε οχήματα.

Για την πλήρη αυτονομία χωρίς οδηγό ασφαλείας απαιτείται επιπλέον έγκριση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία DVSA, η οποία ελέγχει τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

Η εν λόγω τεχνολογία βασίζεται σε μοντέλα μάθησης τεχνητής νοημοσύνης που προσαρμόζονται στο σύνθετο οδικό περιβάλλον χωρίς τη χρήση παραδοσιακών χαρτών.

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Τα πρώτα ταξί– ρομπότ είναι γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, με τους κατοίκους να έχουν τη δυνατότητα να τα καλούν μέσω της εφαρμογής της Uber που συνεργάστηκε με τη βρετανική εταιρεία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης Wayve για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Αυτόνομα ταξί στις υπηρεσίες Λονδρέζων

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα Ford Mustang Mach-E είναι πιστοποιημένα και τους έχουν χορηγηθεί άδειες χρήσης από τον οργανισμό Transport for London (TfL)

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Είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Wayve και για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει και ένας πιστοποιημένος οδηγός ασφαλείας μέσα στο όχημα, σε περίπτωση που χρειαστεί να πιάσει το τιμόνι.

Για να γίνει το ρομποτικό ταξί πλήρως αυτόνομο χωρίς οδηγό ασφαλείας, δεν αρκεί η άδεια της τοπικής αρχής (TfL). Πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια από το αρμόδιο κρατικό φορέα, την Υπηρεσία Προτύπων Οδηγών και Οχημάτων (DVSA), η οποία ελέγχει αν το λογισμικό και το όχημα πληρούν τα αυστηρά εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

Driverless taxis are now available in London – but are they safe?



Technology correspondent @rowlsmanthorpe takes a trip in an autonomous taxi to find out how it handles the unpredictable nature of London's streets. pic.twitter.com/G2wExjCAyx — Sky News (@SkyNews) September 3, 2026

Σύμφωνα με την Uber, περισσότεροι από 140.000 Λονδρέζοι έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να εξυπηρετηθούν από τα παραπάνω ταξί.

Οι πιθανότητες να πετύχει κανείς άμεσα ένα τέτοιο όχημα κατόπιν αιτήματος είναι ελάχιστες, καθώς μέχρι στιγμής έχουν αδειοδοτηθεί μόλις 15 οχήματα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα περισσότερα από 100.000 ιδιωτικά οχήματα μεταφοράς στη βρετανική πρωτεύουσα – περίπου ο ίδιος αριθμός με τους πελάτες της Uber που έχουν εγγραφεί για να πραγματοποιήσουν αυτόνομες διαδρομές.

Προβάδισμα για την Uber

Η Uber αποκτά προβάδισμα στην κούρσα των εταιρειών τεχνολογίας, καθώς είναι η πρώτη που λάνσαρε το εγχείρημα των αυτόνομων ταξί. Η Waymo (ιδιοκτησίας Google) και η κινεζική Baidu πραγματοποιούν επίσης δοκιμές των δικών τους ταξί – ρομπότ στη βρετανική πρωτεύουσα.

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Ο Alex Kendall, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Wayve, δήλωσε ότι η τεχνολογία «ακόμη εξελίσσεται» και τα αυτόνομα οχήματα θα ενταχθούν στην καθημερινότητα, χωρίς να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Δεν θέλω να θέσω ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά πιέζουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να εξεταστούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εγκριθεί η έγκριση χρήσης των οχημάτων. Η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Wayve βασίζεται σε ένα μοντέλο μάθησης τεχνητής νοημοσύνης και όχι στη χαρτογράφηση που χρησιμοποιούν ανταγωνιστές όπως η Waymo.

Τα αυτοκίνητα θα καλούνται και θα ξεκλειδώνουν μέσω της εφαρμογής Uber. Ο άνθρωπος ασφαλείας που θα κάθεται στα μπροστινά οχήματα ακολουθεί αυστηρό πρωτόκολλο. Συστήνεται, εξηγεί ότι δεν θα αλληλεπιδρά λεκτικά κατά τη διαδρομή για να μένει συγκεντρωμένος στην επίβλεψη του συστήματος, αλλά διευκρινίζει ότι ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να του ζητήσει να οδηγήσει ο ίδιος αν νιώσει αβεβαιότητα.

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London, meet your newest way to ride. 🇬🇧



Autonomous rides powered by @wayve_ai are now on Uber. British-built AI. London roads. Same Uber app.



Off we go. pic.twitter.com/xGWTNM7xsm — Uber (@Uber) September 3, 2026

Αν και θα είναι τα πρώτα ρομποτικά ταξί προς μίσθωση στο Λονδίνο, τέτοια οχήματα κυκλοφορούν επίσης και στους δρόμους της Κίνας, των ΗΠΑ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Uber είχε ήδη λανσάρει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι την πρώτη της εμπορική υπηρεσία αυτόνομων οχημάτων στο Ζάγκρεμπ. Όπως και στο Λονδίνο, έτσι και στην πρωτεύουσα της Κροατίας, η υπηρεσία δεν ξεκίνησε αυτόνομα, αλλά υπήρχε ένας οδηγός μέσα στο όχημα για λόγους ελέγχου και παροχής ασφάλειας.

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Η υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander υπογράμμισε ότι τα αυτόνομα οχήματα σηματοδούν μία νέα εποχή για το μέλλον του τομέα μεταφορών στο Λονδίνο καθώς «η βρετανική καινοτομία φέρνει αυτή την τεχνολογία στους δρόμους μας και δίνει στους επιβάτες περισσότερες επιλογές». Συνεχάρη τη Wayne για τις τεχνολογικές πρωτοπορίες που εισάγει και την προσέλκυση επενδύσεων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο συνιδριτής της της Wayve εξέφρασε την υπερηφάνειά του για το γεγονός ότι τα ρομπότ-ταξί εντάσσονται σε «ένα από τα πιο σύνθετα περιβάλλοντα οδήγησης στον κόσμο», επιτρέποντας στην αυτόνομη οδήγηση να ενισχύσει το δίκτυο μεταφορών του Λονδίνου.

Η Wayve ιδρύθηκε το 2017 από δύο διδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Με έδρα το Λονδίνο, η Wayve έχει αναπτύξει και εκπαιδεύσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της στοχευμένα στο λονδρέζικο οδικό σύστημα. Χρησιμοποιείται ένας ψηφιακός οδηγός (AI Driver) που μαθαίνει από την εμπειρία, όπως ακριβώς ένας άνθρωπος, επιτρέποντάς του να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται σε σύνθετα περιβάλλοντα χωρίς να βασίζεται σε παραδοσιακούς χάρτες υψηλής ευκρίνειας (HD maps).

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Με πληροφορίες από Guardian, Independent

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