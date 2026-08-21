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Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες μέσω ανάλυσης DNA που εντοπίστηκε στα ρούχα του θύματος κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό περί συναίνεσης και καταδίκασαν τους δύο άνδρες μετά από πολύωρη εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση των ποινών για τους δύο κατηγορούμενους έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο απέλασής τους.

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Στη Δικαιοσύνη έφτασε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που σημειώθηκε σε πάρκο του ανατολικού Λονδίνου, με δύο άνδρες να κρίνονται ένοχοι για τον βιασμό μιας γυναίκας, η οποία βρισκόταν στο σημείο μαζί με έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόκειται για τους Χαν Αγκάχ και Νουρουλάχ Αχμντζάι, οι οποίοι καταδικάστηκαν για την επίθεση που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2025 στο Barking Park. Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που συνέδεσαν τους δύο κατηγορούμενους με το περιστατικό.

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Το ζευγάρι καθόταν στο πάρκο , όταν οι δύο άνδρες φέρεται να τους πλησίασαν. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, ακινητοποίησαν τον άνδρα και τον απείλησαν με μαχαίρι, προειδοποιώντας τον ότι θα τον σκότωναν σε περίπτωση που επιχειρούσε να καλέσει την αστυνομία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δράστες επιτέθηκαν σεξουαλικά στη γυναίκα. Η εισαγγελέας περιέγραψε την επίθεση ως έναν «τρομακτικό βιασμό υπό την απειλή μαχαιριού», υποστηρίζοντας ότι οι δύο άνδρες αντιμετώπισαν το θύμα ως αντικείμενο.

🚨 BREAKING: Two illegal Afghan immigrants rape woman at knifepoint while she stargazed on first date



• Afghani Khan Agah and Noorullah Ahmdzai, 26, attacked the woman in Barking Park, London on 16 August last year as she lay under the stars with her date. The two had met for… pic.twitter.com/YI4MIFmPWP — The Mercian (@TheMercianNews) August 20, 2026

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις

Οι Αρχές κατάφεραν να συνδέσουν τους δύο άνδρες με την επίθεση μέσω DNA που εντοπίστηκε στα ρούχα της γυναίκας. Οι ένορκοι απέρριψαν παράλληλα τον ισχυρισμό ενός εκ των κατηγορουμένων ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, καταλήγοντας σε ετυμηγορία ενοχής έπειτα από περίπου εννέα ώρες deliberation.

Ο Νουρουλάχ Αχμντζάι είχε φτάσει στη Βρετανία με μικρό σκάφος τον Αύγουστο του 2023 και αρχικά είχε φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός του για άσυλο. Η αίτησή του απορρίφθηκε, ενώ είχε ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής.

Από την πλευρά του, ο Χαν Αγκάχ επιχείρησε κατά τη διάρκεια της δίκης να αμφισβητήσει την ηλικία που του αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι ήταν ανήλικος όταν σημειώθηκε η επίθεση. Τα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν διαφορετική ηλικία και ζητήθηκε ειδική έκθεση για τον προσδιορισμό της.

Η ανακοίνωση των ποινών των δύο ανδρών αναμένεται τον Οκτώβριο. Μετά την έκτιση των ποινών τους, οι βρετανικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και το ενδεχόμενο απέλασής τους.