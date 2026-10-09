Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς, παρά την πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων κατά τις απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή αυξάνεται η αστάθεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει σταδιακή πτώση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη ο καιρός παραμένει άστατος με τοπικές μπόρες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει έως τους 12 βαθμούς.

Οι αρμόδιοι συστήνουν προσοχή στις οδικές μετακινήσεις κατά τις ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα, αποφεύγοντας τα πλημμυρισμένα οδοστρώματα και τις ιρλανδικές διαβάσεις.

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Ο καιρός μπαίνει στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου και το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις συνθήκες που θα επικρατήσουν απόψε όσο και στις μεταβολές των επόμενων ημερών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βροχοπτώσεις, η ένταση των ανέμων στα πελάγη και η εξέλιξη της θερμοκρασίας.

Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο: Πού αλλάζει ο καιρός

Η νύχτα της Παρασκευής αναμένεται σχετικά ήπια σε αρκετές περιοχές, με διαστήματα αραιής συννεφιάς και τοπικές νεφώσεις. Στην ενδεικτική πρόγνωση για την ελληνική επικράτεια, η θερμοκρασία υποχωρεί σταδιακά από περίπου 20 βαθμούς το βράδυ προς τους 12–14 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Το Σάββατο προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και ανάπτυξη νεφώσεων, με πιθανότητα τοπικών καταιγίδων κυρίως προς το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στην ενδεικτική πρόγνωση φτάνει τους 25 βαθμούς.

Κυριακή: Αυξάνεται η πιθανότητα βροχών

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου διαφαίνεται ενίσχυση της αστάθειας. Προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων. Η θερμοκρασία παρουσιάζει πτώση, με ενδεικτική μέγιστη τους 19 βαθμούς.

Δευτέρα έως Τετάρτη: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αναμένεται με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα προς το απόγευμα και το βράδυ. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου διατηρείται η πιθανότητα βροχοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί περισσότερο. Η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου εμφανίζεται ακόμη ψυχρότερη, με τοπικές βροχές.

Ενδεικτικές θερμοκρασίες γενικής πρόγνωσης (όχι πανελλαδικές μέγιστες): Σάββατο 12–25°C, Κυριακή 12–19°C, Δευτέρα 10–20°C, Τρίτη 8–16°C, Τετάρτη 7–12°C.

Παρατηρήσεις και προειδοποιήσεις

Η σημαντικότερη τάση είναι η μετάβαση από ένα σχετικά ήπιο Σάββατο σε πιο άστατο και αισθητά ψυχρότερο καιρό τις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες, ιδιαίτερα στις οδικές μετακινήσεις και στις υπαίθριες δραστηριότητες. Οι οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν πλημμυρισμένα οδοστρώματα και ιρλανδικές διαβάσεις.

Για το Αιγαίο, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν στο παρόν δελτίο επαρκώς διασταυρωμένα στοιχεία για ένταση ανέμων και ύψος κυμάτων. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα μποφόρ, απαγορευτικά απόπλου ή επίσημες προειδοποιήσεις χωρίς επιβεβαίωση.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Το Σαββατοκύριακο δεν προδιαγράφεται ομοιόμορφο. Το Σάββατο θα υπάρχουν ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες, όμως η Κυριακή εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο βροχοπτώσεων. Από τη Δευτέρα και ιδιαίτερα την Τρίτη και την Τετάρτη η πτώση της θερμοκρασίας αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό της πρόγνωσης.