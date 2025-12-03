Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από αύριο Πέμπτη (4/12) από τα νοτιοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή (5/12) η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.

Δείτε χάρτες πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία έως και το πρωί της Παρασκευής:

Ουσιαστικά το κύμα της κακοκαιρίας ξεκινά από την Πέμπτη και θα διατηρηθεί έως και το πρωί του Σαββάτου, όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά ο καιρός την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ βαθμιαία 5 με 6 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και ακόμα 8 περιφέρειες

Παράλληλα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε νωρίτερα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη (3/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις Περιφέρειες:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 12.00.