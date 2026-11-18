Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή επικρατούν στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Οι βροχοπτώσεις εντοπίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές εναλλάσσονται διαστήματα ηλιοφάνειας με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς ανέμους.

Από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να παρουσιάζει πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, πλησιάζοντας σταδιακά τις κανονικές τιμές του Νοεμβρίου.

Οι οδηγοί οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή τις πρωινές ώρες λόγω πιθανής εμφάνισης ομίχλης, κυρίως σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

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Ανοιξιάτικο πρόσωπο παρουσιάζει ο καιρός στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή, ενώ οι βροχοπτώσεις περιορίζονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και κατά τόπους στα βόρεια.

Η Τετάρτη θα κυλήσει με εναλλαγές συννεφιάς και ηλιοφάνειας, ασθενείς έως μέτριους ανέμους και θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές θα φτάσουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν στην Αθήνα ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς, προτού αρχίσει η σταδιακή υποχώρησή του μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – Συννεφιά και τοπικές βροχές

Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά. Πρόσκαιρα φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν στη βόρεια Ελλάδα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε περιοχές της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, τοπικά τους 24 στη Μακεδονία και στη Θράκη και τους 23 στην Κρήτη.

Αθήνα: Παροδικές νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Νοτιοδυτικοί άνεμοι 2 με 3 μποφόρ.

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Θεσσαλονίκη: Συννεφιά κυρίως τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς και ασθενείς νότιοι άνεμοι.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου – Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία

Η Πέμπτη αναμένεται ιδιαίτερα ήπια για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Στα δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών, ιδιαίτερα προς το βράδυ.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν σχετικά ήπιες συνθήκες, με παροδική συννεφιά.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά ασθενείς έως μέτριοι.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου – Επιμένει η ζέστη, αλλά πλησιάζει μεταβολή

Η Παρασκευή θα είναι ακόμη μία ημέρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Στα δυτικά και βόρεια προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με βροχές και πιθανότητα τοπικών καταιγίδων, κυρίως στις περιοχές που επηρεάζονται από τα συστήματα του Ιονίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 23 με 25 βαθμούς, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων.

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Σάββατο 21 Νοεμβρίου – Αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, κυρίως ως προς τη θερμοκρασία.

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Στην Αθήνα ο υδράργυρος προβλέπεται να υποχωρήσει κοντά στους 20 με 23 βαθμούς, ενώ στη βόρεια Ελλάδα οι πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι αισθητά πιο ψυχρές.

Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως στη δυτική χώρα.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου – Πιο φθινοπωρινός καιρός

Η Κυριακή θα χαρακτηρίζεται από χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη αίσθηση φθινοπώρου, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

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Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 20 βαθμούς, με την ελάχιστη γύρω στους 12.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατούν πιο ψυχρές συνθήκες τις πρωινές ώρες.

Στις περισσότερες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και νεφώσεις, ενώ η πιθανότητα τοπικών βροχών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των βαρομετρικών συστημάτων.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου – Σταδιακή επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με θερμοκρασίες πιο κοντά στις κανονικές τιμές του Νοεμβρίου.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει περίπου τους 20 βαθμούς, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία θα είναι αισθητά χαμηλότερη.

Στη βόρεια Ελλάδα θα επικρατούν πιο ψυχρές συνθήκες, με πιθανότητα τοπικών νεφώσεων και περιορισμένης ορατότητας τις πρωινές ώρες.

Η πιθανότητα γενικευμένης κακοκαιρίας παραμένει αβέβαιη και θα χρειαστεί επανεκτίμηση με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Πού χρειάζεται προσοχή

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών είναι οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στο μεσημέρι και στις νυχτερινές ώρες.

Οι οδηγοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις πρωινές ώρες σε περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Στη δυτική Ελλάδα, οι τοπικές βροχές ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσκαιρα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται γενικευμένη επικίνδυνη κακοκαιρία για ολόκληρη τη χώρα.

Η γενική εικόνα του εξαημέρου

Ο Νοέμβριος συνεχίζει να παρουσιάζει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ιδιαίτερα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Το θερμότερο διάστημα αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ από το Σάββατο θα αρχίσει σταδιακά η υποχώρηση του υδραργύρου.

Η Αθήνα θα διατηρήσει τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες της μέχρι την Παρασκευή, η Θεσσαλονίκη θα παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και η δυτική Ελλάδα θα συγκεντρώσει τις περισσότερες πιθανότητες βροχοπτώσεων.

Η πρόγνωση για τις τελευταίες ημέρες του εξαημέρου έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ενδέχεται να αναθεωρηθεί.