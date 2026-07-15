Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Από το Σαββατοκύριακο προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο φυσιολογικές τιμές για την περίοδο που διανύουμε.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως επτά μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας μέτριο κυματισμό στις θαλάσσιες περιοχές.

Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της έντασης των ανέμων.

Τοπικές νεφώσεις και πιθανές καταιγίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στα ορεινά της βόρειας χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου και τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η κορύφωση της ζέστης θα σημειωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, με πιθανή αστάθεια σε ορεινές περιοχές.

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Απόψε Τετάρτη προς Πέμπτη

Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται από 22 έως 25 βαθμούς και τοπικά λίγο υψηλότερα στα νησιά. Οι θάλασσες θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένες στο Αιγαίο λόγω του μελτεμιού και πιο ήρεμες στο Ιόνιο. Δεν υπάρχουν έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ.

Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Θερμοκρασία: 33-35°C στις περισσότερες περιοχές, τοπικά 36-37°C στα ηπειρωτικά.

33-35°C στις περισσότερες περιοχές, τοπικά 36-37°C στα ηπειρωτικά. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ.

Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Θάλασσες: Μέτρια κυματισμένες στο Αιγαίο, καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο.

Μέτρια κυματισμένες στο Αιγαίο, καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο. Προσοχή: Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ζέστης και μελτεμιού.

Παρασκευή

Παραμένει η έντονη ζέστη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες της εβδομάδας σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

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Θερμοκρασία: 35-38°C, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείονται τιμές έως 39°C.

35-38°C, ενώ σε κλειστές πεδινές περιοχές δεν αποκλείονται τιμές έως 39°C. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Θάλασσες: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο.

Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο. Προσοχή: Υψηλό θερμικό φορτίο και αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σάββατο

Αρχίζει σταδιακά η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία: Πτώση κατά 4 έως 6 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

Πτώση κατά 4 έως 6 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στο Αιγαίο.

Βόρειοι 4-6 μποφόρ, τοπικά ισχυρότεροι στο Αιγαίο. Θάλασσες: Πιο ταραγμένες στο Αιγαίο λόγω ενίσχυσης των ανέμων.

Πιο ταραγμένες στο Αιγαίο λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Προσοχή: Πιθανές τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Κυριακή

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με φυσιολογικές πλέον θερμοκρασίες για την εποχή.

Θερμοκρασία: 30-33°C στις περισσότερες περιοχές.

30-33°C στις περισσότερες περιοχές. Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Βόρειοι 4-6 μποφόρ. Θάλασσες: Μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο, ήρεμες στο Ιόνιο.

Μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο, ήρεμες στο Ιόνιο. Προσοχή: Τοπική αστάθεια το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με πιο ήπιες θερμοκρασίες και κανονικές καλοκαιρινές συνθήκες.

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Θερμοκρασία: 30-33°C.

30-33°C. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Βόρειοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θάλασσες: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο.

Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, μικρός έως μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο. Προσοχή: Δεν διαφαίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο η αντιπυρική επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη λόγω της ξηρότητας της βλάστησης.