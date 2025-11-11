Ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν και σήμερα, Τρίτη (11/11), σε διάφορες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού βροχές και καταιγίδες θα «επιτεθούν» στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρά και δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς.

Αναλυτικά σύμφωνα με τη πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, στην Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και στα νότια τμήματα της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλλιάνος: Στα ανατολικά περιορίζεται σήμερα η κακοκαιρία

Στα ανατολικά περιορίζεται η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες και έντονα αναμένονται τα φαινόμενα στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή στις εν λόγω περιοχές, καθώς αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες και δεν αποκλείονται τα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Περιορίζεται στα ανατολικά η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα εκεί, όπως για παράδειγμα η Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυτές είναι ανατολικές περιοχές γιατί εκεί βαίνει προς εξασθένιση το σύστημα, ωστόσο θα χτυπήσει πολύ δυνατά με καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέσα στη νύχτα και μέχρι τις πρωινές, προμεσηβρινές ώρες αύριο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελλόριζο θα έχουμε πολύ ισχυρές καταιγίδες, πιθανότατα και πλημμυρικά φαινόμενα, θα πέσει πολύ νερό. Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι ήπιος για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο», είπε στο κεντρικό δελτίο του Mega.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειονανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Κυκλάδες και κυρίως στα νότια τμήματα της Κρήτης τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.