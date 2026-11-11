Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από εναλλαγές νεφώσεων, τοπικές βροχές και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή.

Στην Αθήνα αναμένεται βελτίωση του καιρού μετά τις πρωινές βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Οι επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουν ήπιες συνθήκες, με πρόσκαιρη αύξηση της πιθανότητας βροχών την Παρασκευή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Δεν έχουν εκδοθεί έκτακτες προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα, ενώ οι τοπικές προγνώσεις παραμένουν απαραίτητες για την ακριβή ενημέρωση ανά περιοχή της χώρας.

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Με εναλλαγές νεφώσεων, τοπικών βροχών και διαστημάτων ηλιοφάνειας εξελίσσεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, αλλά και η αστάθεια που επηρεάζει κατά διαστήματα ορισμένες περιοχές.

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Στην Αττική, οι πρωινές βροχές αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε σημαντική βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική των επόμενων ημερών δείχνει γενικά ήπιες συνθήκες, με μια πρόσκαιρη αύξηση της πιθανότητας βροχών την Παρασκευή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή.

Αθήνα – Πρωινή βροχή και ήλιος από το μεσημέρι

Με ασθενή βροχή και θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών ξεκινά το πρωινό στην Αθήνα.

Έως τις 9 το πρωί υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή μπόρας. Στη συνέχεια οι νεφώσεις περιορίζονται και από τις 10 έως τις 11 αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά στους 20 με 22 βαθμούς, με τη μέγιστη τιμή περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Το απόγευμα και το βράδυ ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 16 με 18 βαθμούς.

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Θεσσαλονίκη – Η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα

Για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία απαιτείται προσοχή στις τοπικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα ως προς τις πρωινές νεφώσεις, την ορατότητα και την πιθανότητα βροχής.

Οι ακριβείς θερμοκρασίες και τα φαινόμενα της ημέρας πρέπει να επιβεβαιωθούν από την επικαιροποιημένη τοπική πρόγνωση, πριν από τη δημοσίευση.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Η σημερινή εικόνα χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών. Δεν αναμένεται παντού ο ίδιος καιρός, καθώς οι τοπικές νεφώσεις και οι πιθανές βροχές μπορούν να συνυπάρχουν με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Για τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη χρειάζεται ξεχωριστή επιβεβαίωση των τοπικών προγνώσεων.

Η πρόγνωση των επόμενων πέντε ημερών

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Στην Αθήνα αναμένεται γενικά καλός καιρός με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Το βράδυ αυξάνεται η πιθανότητα βροχής.

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Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία περίπου στους 21 βαθμούς.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Σημαντική βελτίωση με ηλιοφάνεια και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου: Ηλιοφάνεια αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Η μέγιστη στην Αθήνα θα περιοριστεί στους 20 βαθμούς, ενώ το βράδυ θα επικρατήσει περισσότερη ψύχρα.

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Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Νέα μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με μέγιστη περίπου 18 βαθμούς στην Αθήνα. Οι πρωινές νεφώσεις σταδιακά θα περιοριστούν.

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Προειδοποιήσεις και επικίνδυνα φαινόμενα

Οι πρωινές βροχές στην Αττική χρειάζονται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα όπου το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Η πιθανότητα νέων βροχών την Παρασκευή επιβάλλει παρακολούθηση των επικαιροποιημένων προγνώσεων.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία κάποια συγκεκριμένη έκτακτη προειδοποίηση της ΕΜΥ για το σύνολο της χώρας.

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Άνεμοι και θάλασσες

Η ένταση και η διεύθυνση των ανέμων στο Αιγαίο και το Ιόνιο χρειάζονται επιβεβαίωση από τα επίσημα θαλάσσια δελτία της ΕΜΥ, ιδιαίτερα για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο.

Το συμπέρασμα

Ο Νοέμβριος συνεχίζεται με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στην Αθήνα και χωρίς έντονο χειμωνιάτικο χαρακτήρα.

Μετά τις πρωινές βροχές της Τετάρτης, ο καιρός βελτιώνεται, ενώ η Παρασκευή εμφανίζει νέα πιθανότητα αστάθειας.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται ευχάριστο στην Αττική, με ηλιοφάνεια, πριν από την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή και τη Δευτέρα.