Με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες αναμένεται να κυλήσουν τα Χριστούγεννα. Ο καιρός παραμένει στο ίδιο μοτίβο έως και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Η ανομβρία των τελευταίων ημερών διατηρείται έως και την Παρασκευή, ωστόσο από το Σαββατοκύριακο αλλάζει το σκηνικό, με βροχές που θα συνεχιστούν μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένεται κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Όπως επισημαίνει, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά διαδοχικών κακοκαιριών.

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ δυτικότερα και βορειότερα οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη επικίνδυνων φαινομένων.

Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί και από πτώση της θερμοκρασίας, λόγω ασθενούς ψυχρής εισβολής, γεγονός που ενδέχεται να ευνοήσει χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα. Σταδιακά, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου, το κρύο θα γίνεται πιο αισθητό.

Αν τα προγνωστικά στοιχεία διατηρηθούν, η Πρωτοχρονιά ενδέχεται να βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, σηματοδοτώντας ουσιαστική αλλαγή του καιρού με την έλευση του νέου έτους.

Χριστούγεννα με βροχές – Αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Με άστατο καιρό αναμένεται να κυλήσουν η παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, καθώς από το Σαββατοκύριακο αλλάζει το σκηνικό και μπαίνει σε τροχιά κακοκαιρίας μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα Χριστούγεννα θα επικρατήσουν βροχές στα πεδινά, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και στο Αιγαίο, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις, χωρίς ωστόσο ενδείξεις για χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ κατά διαστήματα βροχές θα σημειωθούν και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της Θεσσαλίας. Στη Βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά πιο ήπιος, με λιγότερα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία την ημέρα των Χριστουγέννων θα κινηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 12–15 βαθμούς στα βόρεια και τους 15–17 βαθμούς στα κεντρικά και νότια, ενώ στα ορεινά το κρύο θα είναι πιο έντονο.

Παρά την αστάθεια, δεν προβλέπεται γενικευμένη κακοκαιρία που να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ωστόσο απαιτείται προσοχή σε περιοχές με τοπικά ισχυρές βροχές, ιδιαίτερα σε νότιες και νησιωτικές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καιρός των Χριστουγέννων θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, με εναλλαγές βροχής και διαστήματα βελτίωσης, ενώ πιο χειμωνιάτικες συνθήκες φαίνεται να μετατίθενται προς το τέλος του χρόνου και την Πρωτοχρονιά.

