Η βροχή ακούγεται και φαίνεται θυμίζοντας…μικρό κατακλυσμό στον Άλιμο, αργά το βράδυ της Πέμπτης. Ο δρόμος έχει μεταβληθεί σε χείμαρρο, όπου ΙΧ επιπλέουν και παρασύρονται ανεξέλεγκτα με τα φώτα ακόμα αναμμένα και κάποιον ή κάποιους οδηγούς να παραμένουν στο τιμόνι ως καπετάνιοι!

Ενας πολίτης χωμένος στα λασπόνερα ως τη μέση μοιάζει να προσπαθεί να βοηθήσει ή να συνεννοηθεί με τους ευρισκόμενους εντός των οχημάτων.

Και η νύχτα που συνεχίζεται, θα είναι μακριά στον Άλιμο, όπως και σε πολλές ακόμα γειτονιές στην Αττική, όπου η κακοκαιρία Byron εξακολουθεί να μαστιγώνει τους δρόμους, σε αμείωτη ένταση.