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Σύμφωνα με το Skiathoslife , κατολισθητικά φαινόμενα καταγράφονται στην περιοχή μετά το ξενοδοχείο Skiathos Palace, με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκόλλησης χωμάτων και πετρωμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζει η Σκιάθος , καθώς έντονη κακοκαιρία έπληξε το νησί την Τετάρτη.

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Πλήττεται από έντονη κακοκαιρία η Σκιάθος: Κατολισθήσεις και πλημμύρες στο νησί (βίντεο)

Έντονα προβλήματα αντιμετωπίζει η Σκιάθος, καθώς έντονη κακοκαιρία έπληξε το νησί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Skiathoslife, κατολισθητικά φαινόμενα καταγράφονται στην περιοχή μετά το ξενοδοχείο Skiathos Palace, με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν επιβαρύνει το έδαφος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκόλλησης χωμάτων και πετρωμάτων σε σημεία του οδικού δικτύου.

Πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνταν επίσης στον Πλατανιά.

https://www.youtube.com/watch?v=Mqj50smCiZM