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Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από τα δικαστήρια Ευελπίδων το μεσημέρι της Παρασκευής 19/06, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής.

Λίγα λεπτά μετά την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου σε ισόβια κάθειρξη, συγγενείς του αντέδρασαν έντονα και επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν τη δίκη για τον θάνατο του Μάριου το 2017 στο Μενίδι από σφαίρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές σε κάμερες, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο για τη διατήρηση της τάξης.

Η κατάσταση ξέφυγε για αρκετή ώρα, με φωνές, αντεγκλήσεις και μεγάλη αναστάτωση έξω από το δικαστικό μέγαρο. Ανάμεσα στα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η φράση που φέρεται να φώναξε ένα άτομο από το συγκεντρωμένο πλήθος, πιθανώς από την οικογένεια του κατηγορούμενου, λέγοντας ότι «καλά κάναμε και το σκοτώσαμε», αναφερόμενο στον άτυχο 11χρονο.

Οι δηλώσεις του πατέρα του Μάριου

Ο πατέρας του Μάριου, που αισθάνεται δικαιωμένος, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ανέφερε: «Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει».

«Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτή, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε» πρόσθεσε.

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου είπε: «Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό.

Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».

«Τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι αυτούς» κατέληξε ο πατέρας του Μάριου.