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Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε μακάβριο εύρημα στην περιοχή της Καλαμπάκας καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stagonnews, τα οστά εντόπισε νεαρός που περνούσε από το σημείο και αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές.

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Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ταυτοποίηση της σορού, ο χρόνος θανάτου, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν εκεί τα οστά αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.