Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από την αμαξοστοιχία του Οδοντωτού από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού, όταν το τρενάκι ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν αντιδράσεις και οι επιβάτες να καλέσουν το 112, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώ το τρενάκι κινείτο μεταξύ Νιάματα και Πόρτες υπέστη βλάβη και σταμάτησε στο μέσον της διαδρομής.

.Η αμαξοστοιχία είναι ακινητοποιημένη σε δύσβατη περιοχή. Στο σημείο μεταβαίνουν μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται καθ΄ οδόν προκειμένου να μεταφέρουν τους επιβάτες στο σταθμό του Διακοφτού, ενώ φέρεται να ακινητοποιήθηκε και δεύτερος συρμός που μετέβη για βόηθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος. Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται.

Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.