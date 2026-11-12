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Τουλάχιστον 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε μια φονική καραμπόλα στην περιοχή της Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πολύνεκρο τροχαίο στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, σε δρόμο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε αρχικά με αυτοκίνητο.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το φορτηγό στη συνέχεια ανατράπηκε και προσέκρουσε σε περισσότερα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, προκαλώντας αλλεπάλληλες συγκρούσεις.

🇦🇪 Tragedy in Fujairah, UAE. Just before midnight on November 11, a truck reportedly lost control on Sheikh Khalifa bin Zayed Road, triggering a devastating multi-vehicle pile-up followed by a massive fire. 14 lives lost. 30 people injured. Fourteen people who left home never made it back. Fourteen families whose lives will never be the same. Heartbreaking beyond words. May the victims rest in peace, and may the injured make a full recovery. 🕯️ November 12, 2026

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στο φορτηγό, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε αρκετά από τα υπόλοιπα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, προκαλώντας βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο δρόμος μετατράπηκε σε σκηνικό καταστροφής, με τα οχήματα να καίγονται και τον απολογισμό των θυμάτων να φτάνει τους 14 νεκρούς και τους 30 τραυματίες.

Fourteen dead after truck loses control in 23-vehicle crash in UAE https://t.co/bLcUz8pvEZ — BBC News (World) (@BBCWorld) November 12, 2026

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA.