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Οι καρχαρίες «δεν ήρθαν τώρα, ήταν πάντα» στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε στο ΕΡΤnews αναπληρωτής καθηγητής Ιχθυολογίας στο τμήμα Ωκεανογραφίας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου, διευκρινίζοντας ότι οι συχνότερες εμφανίσεις οφείλονται κυρίως στην περίοδο αναπαραγωγής, κατά την οποία πλησιάζουν τις ακτές.

Εικόνες από τέτοια περιστατικά καταγράφονται και κυκλοφορούν ευρέως στα social media, προκαλώντας ανησυχία, ωστόσο στην πραγματικότητα, όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν μείωση των πληθυσμών τους και όχι αύξηση. Η αίσθηση της παρουσίας ενισχύει λόγω της γρήγορης καταγραφής και δημοσιοποίησης των εικόνων, εκτίμησε.

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Όσον αφορά στην επικινδυνότητα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί πρόσφατα επιθέσεις, με την τελευταία να εντοπίζεται χρονικά στη δεκαετία του 1960 στον Παγασητικό- ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, τα θύματα από επιθέσεις καρχαριών κυμαίνονται μεταξύ 5 και 10 ετησίως.

Παράλληλα ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, ένα φαινόμενο που συνδέεται με την αλλαγή της θερμοκρασίας των υδάτων. Τα είδη αυτά, αν και δεν είναι καινούργια, επεκτείνονται και επηρεάζουν τόσο την αλιεία όσο και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων: Προκαλούνται ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία, καθώς ψάρια όπως ο κέφαλος καταστρέφουν δίχτυα και καταναλώνουν αλιεύματα εμπορικής αξίας, ενώ επίσης δημιουργείται ανταγωνισμός με εγχώρια είδη.Επαγγελματίες αλιείς περιγράφουν μια κατάσταση που δυσκολεύει, καθώς είδη όπως η μαρίδα, η γόπα κλπ έχουν μειωθεί σημαντικά ή ακόμη και εξαφανιστεί, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η αιτία.