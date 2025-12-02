Ένα νέο βίντεο δείχνει καρέ καρέ Τούρκους ψαράδες να αλιεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Star, έχουν καταγραφεί 7 μεγάλες τουρκικές μηχανότρατες να έχουν μπει μέρα – μεσημέρι στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ανενόχλητοι σέρνουν τεράστια εργαλεία, μόλις 2-3 μίλια από τις ελληνικές ακτές.

Τα στίγματα από τα ραντάρ των δύο ελληνικών αλιευτικών σκαφών που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή, δείχνουν τις κινήσεις τους.

Οι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν, ότι όλα έγιναν με τη συνοδεία τριών ακταιωρών της Τουρκικής Ακτοφυλακής, που έκαναν τα «στραβά μάτια».

Όταν έφτασε η Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο, τα τουρκικά αλιευτικά είχαν εξαφανιστεί.