Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καθηγητής Παναγιώτης Καρκατσούλης υποστηρίζει ότι η διατήρηση του πελατειακού κράτους οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις από το ευρύτερο σύστημα διακυβέρνησης.

Παρά την πρόοδο σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, ο πελατειασμός εξακολουθεί να ακμάζει μέσω των απευθείας αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων.

Ο ίδιος επισημαίνει την αδυναμία των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίσουν έγκαιρα φαινόμενα διαφθοράς, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, ασκεί κριτική στην ανεπαρκή κοινοβουλευτική αξιολόγηση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την απουσία δημόσιας λογοδοσίας.

Τέλος, τονίζει ότι η αντιμετώπιση των παθογενειών απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, ανεξαρτησία των θεσμών και ενεργότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

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Γιατί η Ελλάδα δεν απαλλάσσεται από το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά; Μια ερώτηση που διατύπωσε η Τεχνητή Νοημοσύνη, ανοίγοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, με την απάντησή του να είναι αφοπλιστική: «Γιατί δεν θέλει».

Όπως εξηγεί, επί δεκαετίες διαμορφώθηκε ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο δεν συμμετέχουν μόνο τα πολιτικά κόμματα, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης και ευρύτερα η κοινωνία. Σήμερα, όμως, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και οι κανόνες διαχείρισης των κοινοτικών πόρων δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις.

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«Το ένα καρπούζι είναι ο ευρωπαϊσμός», λέει, περιγράφοντας την προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να συνδυάσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με τις παλιές πελατειακές πρακτικές.

Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης είναι καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, εμπειρογνώμονας διοικητικών μεταρρυθμίσεων και πρώην βουλευτής Επικρατείας.

Το πολιτικό ανάστημα του Αναστάση Πεπονή

Ο καθηγητής επιμένει ότι το πελατειακό κράτος δεν είναι ανίκητο, επικαλούμενος την προσωπική του εμπειρία από τις δεκαετίες που υπηρέτησε την ελληνική δημόσια διοίκηση. Αναφέρεται στον Αναστάση Πεπονή, ο οποίος τόλμησε να συγκρουστεί με το ρουσφέτι, αδιαφορώντας για το προσωπικό πολιτικό κόστος.

Θυμάται χαρακτηριστικά τις εποχές που έφθαναν στα υπουργεία κατάλογοι εκατοντάδων υποψηφίων προς διορισμό, δίπλα στα ονόματα των οποίων αναγράφονταν εκείνα των πολιτικών που τους πρότειναν. «Σήμερα δεν κάνουμε προσλήψεις με ρουσφετόχαρτα», υπογραμμίζει, αναφέροντας ως επιτυχημένη μεταρρύθμιση και τη δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Στις απευθείας αναθέσεις μεγαλουργεί ο πελατειασμός

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Στη δημοσιογραφική επισήμανση ότι το πελατειακό κράτος εξακολουθεί να επιβιώνει μέσα από τις απευθείας αναθέσεις, ο Παναγιώτης Καρκατσούλης απαντά χαρακτηριστικά: «Εκεί μεγαλουργεί».

Επικαλείται την υπόθεση με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης και τις επανειλημμένες επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Αναφέρεται σε ποσοστά απευθείας αναθέσεων που προσεγγίζουν το 80% του αριθμού των δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το πρόβλημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καταγγέλλει την ανεπαρκή έρευνα αγοράς πριν από τις αναθέσεις, αλλά και την απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των παραδοτέων έργων. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά τεχνικό. Είναι πρωτίστως η αδυναμία του συστήματος να αναγνωρίζει τα λάθη του, να τα διορθώνει και να λογοδοτεί δημόσια.

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Γιατί περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται στο ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναδεικνύει υποθέσεις τις οποίες δεν εντοπίζουν εγκαίρως οι ελληνικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η Ελλάδα, τονίζει, διαθέτει τόσο τους μηχανισμούς όσο και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό για να πραγματοποιεί αποτελεσματικούς ελέγχους. Θέτει, ωστόσο, ζητήματα επαγγελματισμού, ανεξαρτησίας και ενδεχόμενων πιέσεων.

«Ποιος δεν ήξερε για τα σπιτάκια τα τελευταία έξι χρόνια;» αναφέρει, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση κοινό μυστικό. Ζητά, επίσης, να σταματήσει η συζήτηση περί σκοπιμοτήτων πίσω από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να υπάρχει πλήρης συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

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Ψηφιοποίηση ή εκσυγχρονισμός της γραφειοκρατίας;

Στη δεύτερη ερώτηση που διατύπωσε η Τεχνητή Νοημοσύνη, εάν δηλαδή η ψηφιοποίηση περιορίζει τη διαφθορά ή απλώς εκσυγχρονίζει τη γραφειοκρατία, ο καθηγητής αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω του gov.gr. Επισημαίνει, όμως, ότι απομένουν χιλιάδες διαδικασίες προς απλούστευση, ενώ σημαντικό εμπόδιο αποτελεί η ανεπαρκής διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Κρούει παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό και την ελλιπή εκπαίδευση των πολιτών.

Οι ευθύνες της Βουλής και της κοινωνίας

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Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης θέτει και ένα μείζον ζήτημα κοινοβουλευτικής ευθύνης. Οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπενθυμίζει, κατατίθενται στη Βουλή. Πόσοι βουλευτές τις μελετούν, πόσοι υποβάλλουν ερωτήσεις και πόσοι επιμένουν μέχρι να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που καταγράφονται;

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Εντοπίζει τις βασικές αιτίες του προβλήματος στον πελατειασμό, στην ατολμία των πολιτικών ηγεσιών, στην ανωριμότητα με την οποία λειτουργούν ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, αλλά και στην αδυναμία της κοινωνίας των πολιτών να επιβάλει ουσιαστικές αλλαγές.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον καθηγητή, παραμένει η πολιτική βούληση, η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών και η ενεργοποίηση της κοινωνίας.

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