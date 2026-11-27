Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υποθέσεις των στελεχών Λιάκου και Χατζηγιαννάκη αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, αντί για αντικείμενο προσπάθειας πλήρους διαλεύκανσης των καταγγελιών από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να ιεραρχούν το πολιτικό κόστος απομάκρυνσης των στελεχών τους υψηλότερα από την ανάγκη για διαφάνεια και ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Η τρέχουσα πολιτική τακτική των αλληλοκατηγοριών μοιάζει με λογιστική πράξη διαφθοράς, η οποία τελικά ζημιώνει τον πολίτη και απαξιώνει το πολιτικό σύστημα.

Η εμπειρία από τις εκλογές του 2012 δείχνει ότι οι παλιοί κομματικοί μηχανισμοί απορροφούν γρήγορα τα νέα πρόσωπα, εμποδίζοντας την πραγματική ανανέωση του πολιτικού σκηνικού.

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Για μία ακόμη φορά παρακολουθούμε το ίδιο πολιτικό έργο. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά με το ίδιο σενάριο.

Οι υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη προσφέρονται για έναν ακόμη γύρο κομματικής αντιπαράθεσης. Αντί οι πολιτικοί αρχηγοί να απαιτούν την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων που αφορούν τα στελέχη τους, το βάρος πέφτει στις καταγγελίες για τα στελέχη των αντιπάλων τους.

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Κατά την άποψή μου, αυτή η τακτική κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια ιδιότυπη επιχείρηση αμοιβαίου κουκουλώματος.

Η κομματική αριθμητική

Η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι το πολιτικό κόστος της απομάκρυνσης ενός στελέχους θεωρείται μεγαλύτερο από εκείνο της παραμονής του. Ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις.

Ασφαλώς, άλλο η καταγγελία, άλλο η αποδεδειγμένη παρανομία. Όμως η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην ποινική.

Και η διαφάνεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, ανάλογα με την κομματική ταυτότητα του ελεγχόμενου.

Το πάθημα του 2012

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Και μετά αναρωτιούνται, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, γιατί ο κόσμος έχει σιχαθεί αυτές τις πρακτικές του πολιτικού συστήματος και αναζητά κάτι καινούργιο.

Αλλά πόσο καινούργιο μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές, όταν χρησιμοποιούνται τα ίδια παλιά πολιτικά υλικά;

Θυμίζω τις εκλογές του 2012, στην εποχή των μνημονίων, όταν ανανεώθηκε σημαντικά η σύνθεση της Βουλής, κατά 30%, με πολλούς βουλευτές να εισέρχονται για πρώτη φορά στην πολιτική.

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Η προσωπική μου εκτίμηση, από τη δημοσιογραφική παρακολούθηση εκείνης της περιόδου, είναι ότι δεν χρειάστηκαν παρά τέσσερις με πέντε μήνες για να απορροφηθεί μεγάλο μέρος αυτής της νέας γενιάς από τους παλιούς κομματικούς μηχανισμούς.

Ο ισολογισμός της διαφθοράς

Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα μοιάζει περισσότερο με κατάρτιση ισολογισμού διαφθοράς παρά με πραγματική επιχείρηση εξυγίανσης.

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Τόσα οι δικοί μας, τόσα οι δικοί σας. Τόσες αναθέσεις εμείς, τόσες εσείς.

Μόνο που στη συγκεκριμένη λογιστική πράξη υπάρχει ένας μόνιμα ζημιωμένος: ο Έλληνας πολίτης.

Και το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα κερδίσει στον πόλεμο των αλληλοκατηγοριών. Είναι ποιος θα τολμήσει να εφαρμόσει πρώτα στο δικό του κόμμα όσα απαιτεί από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

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