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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης εισηγήθηκε ως δήμαρχος Σκύρου την απευθείας ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του δήμου στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική εισήγηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην οποία προήδρευε ο ίδιος ο κ.

Χατζηγιαννάκης.

Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι η ανάθεση αφορούσε μια μικρή υπόθεση ύψους 300 ευρώ την οποία είχε αναλάβει το συγκεκριμένο γραφείο από παλαιότερα.

Σύμφωνα με έγγραφα, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδόθηκε για την υπόθεση ανήλθε στο ποσό των 332,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

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Νέα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις που αφορούν τον γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Μίλτο Χατζηγιαννάκη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την περίοδο της θητείας του ως δημάρχου Σκύρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Μανιφέστο, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είχε εισηγηθεί την απευθείας ανάθεση δικαστικής υπόθεσης του δήμου στο δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του.

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«Πρόκειται για μια αγωγή 300 ευρώ, για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή»

Για τη συγκεκριμένη ανάθεση είχε μιλήσει και ο ίδιος το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στο Kontra Channel, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για “μια αγωγή 300 ευρώ για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή”.

“Δεν έχω διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, πλην του δήμου Σκύρου που εκεί ούτε εταιρείες είχα, ούτε ιδιώτευα, ούτε είχε πάρει ανάθεση το γραφείο του πατέρα μου και του αδελφού μου παρά μόνο μια αγωγή που είχαμε κάνει 300 ευρώ που έπρεπε να κάνουμε για μια υπόθεση του δήμου πολύ μικρή και επειδή την είχε αναλάβει από παλαιότερα το γραφείο την αναθέσαμε ξανά” ανέφερε ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα, ο τότε δήμαρχος Σκύρου είχε προτείνει να αναλάβει η δικηγορική εταιρεία του πατέρα του την εκπροσώπηση του δήμου σε υπόθεση διεκδικητικής αγωγής, με την αμοιβή να ορίζεται στα 492 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο σχετικό πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής αναγράφεται: “Για το θέμα αυτό από τον κ. Δήμαρχο προτείνεται ο ορισμός των κάτωθι δικηγόρων ανά περίπτωση με αντίστοιχη αμοιβή”.

Η εισήγηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έλαβε την ομόφωνη έγκριση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία προήδρευε ο ίδιος.

Στις 25 Μαΐου 2017 εκδόθηκε για την εν λόγω υπόθεση χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 332,32 ευρώ (ΑΔΑ 6ΩΥΩΩ1Σ-1Ι2), στο οποίο αναγράφεται το όνομα του τότε δημάρχου, καθώς και η επισήμανση: “Απευθείας ανάθεση από ΟΕ 21/17-2-2015”.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανάθεση πραγματοποιήθηκε βάσει της υπ’ αριθμόν 21/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου, η οποία ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2015 (ΑΔΑ 6ΥΚ4Ω1Σ-ΔΚ2).

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