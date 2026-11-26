Μαρινάκης: Θέμα Λιάκου δεν υπάρχει, γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη – Επίθεση κατά του Αλ. Τσίπρα για όσα αποκαλύπτονται σήμερα για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος δήλωσε ότι ο ίδιος θα υπέβαλλε την παραίτησή του αν βρισκόταν στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου.

Συρίγος επισήμανε ότι οι υποθέσεις των κ.

Λιάκου και Χατζηγιαννάκη πλήττουν το πολιτικό σύστημα, ενισχύοντας την εντύπωση περί εκτεταμένης διαφθοράς στους πολίτες.

Παράλληλα, ο βουλευτής συμφώνησε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων, χρησιμοποιώντας σχετικά παραδείγματα για να στηρίξει τη θέση του.

Τέλος, ο κ.

Συρίγος αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας και τις συμβάσεις που φέρονται να έχουν αναλάβει εταιρείες του.

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Την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, θα επέλεγε ο ίδιος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, εάν βρισκόταν στη θέση του, παίρνοντας αποστάσεις από τη στάση της κυβέρνησης που έχει κρίνει επαρκείς τις εξηγήσεις του υφυπουργού για την υπόθεση με τις συμβάσεις των εταιρειών των αδελφών του με δήμους.

Μιλώντας στο MEGA, ο Άγγελος Συρίγος δεν επιχείρησε να διαχωρίσει την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου από εκείνη του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε εάν ο ίδιος θα επέλεγε να παραιτηθεί σε αντίστοιχη περίπτωση, απάντησε ξεκάθαρα ότι αυτή θα ήταν η απόφασή του.

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«Το θέμα της παραιτήσεως είναι θέμα προσωπικό. Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Αλλά το τι κάνει ο καθένας και πώς θεωρεί ότι είναι μπλεγμένος ή δεν είναι μπλεγμένος, είναι θέμα προσωπικό του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τόσο η υπόθεση Λιάκου όσο και εκείνη του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έχουν επιπτώσεις συνολικά στην πολιτική ζωή, καθώς ενισχύουν την εντύπωση στους πολίτες ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά στο πολιτικό σύστημα.

«Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή. Και το θέμα του κ. Χατζηγιαννάκη και το θέμα του κ. Λιάκου δημιουργούν την εντύπωση στον κόσμο ότι όλα είναι διεφθαρμένα. Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα», σημείωσε, για να προσθέσει ότι «για μένα το κρίσιμο σημείο είναι πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα».

Η τοποθέτηση Συρίγου για την οικογενειακή ευθύνη

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο επιχείρημα του Βαγγέλη Λιάκου ότι δεν μπορεί να του αποδοθεί ευθύνη για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του, συμφωνώντας ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη. Για να ενισχύσει τη θέση του, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τον Θεόδωρο Πάγκαλο.

«Συμφωνώ ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Με την ίδια λογική, ο Θεόδωρος Πάγκαλος ο εγγονός δεν θα έπρεπε να κατέβει ποτέ στις εκλογές γιατί ο παππούς του ήταν δικτάτορας με ακραίες απόψεις», ανέφερε.

Αναφορικά με την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο Άγγελος Συρίγος εστίασε στις επιχειρηματικές σχέσεις του γραμματέα της ΕΛΑΣ με τον δήμαρχο Στυλίδας, αλλά και στις συμβάσεις που φέρονται να έχουν αναλάβει εταιρείες του από τον συγκεκριμένο δήμο.

«Στην περίπτωση του κυρίου Χατζηγιαννάκη έχουμε το θέμα της διασυνδέσεως του κυρίου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας. Δηλαδή έχουν κάνει μαζί μία εταιρία και ταυτοχρόνως δύο άλλες εταιρίες του κυρίου Χατζηγιαννάκη, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν έργα από τον δήμο Στυλίδας», κατέληξε.

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