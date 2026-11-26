ΝΔ: Τρία ερωτήματα προς τον Αλ. Τσίπρα για απευθείας αναθέσεις προς το οικογενειακό δικηγορικό γραφείο του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Μαρινάκης: Θέμα Λιάκου δεν υπάρχει, γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη – Επίθεση κατά του Αλ. Τσίπρα για όσα αποκαλύπτονται σήμερα για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτο Χατζηγιαννάκη

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου και του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη λόγω καταγγελιών.

Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας, απορρίπτοντας κάθε πρακτική συμψηφισμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί κρυφού σχεδίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικοινωνιακό τέχνασμα για την αποφυγή συζήτησης επί της διαφθοράς.

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Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ανάληψης πολιτικών ευθυνών έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας την άμεση παραίτηση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου και του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η αποχώρηση των δύο προσώπων αποτελεί «μονόδρομο», συνδέοντας το αίτημά του με τις καταγγελίες και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

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Παράλληλα, έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και ατιμωρησίας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του στάση απέναντι σε τέτοια περιστατικά είναι η «μηδενική ανοχή».

Ο ίδιος έκανε επίθεση και προς τη ΝΔ και προς την ΕΛΑΣ λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει «μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, είτε προέρχονται από τη ΝΔ, είτε από άλλο κόμμα, είτε από το δικό μας- βλέπω πάντως πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι ευέλικτοι σε ζητήματα ηθικής και ανεκτικοί σε ζητήματα διαφθοράς».

«Δεν κάνω πλάτη σε κανέναν, ούτε σε πασόκους, ούτε σε νεοδημοκράτες, ούτε στην ΕΛΑΣ, σε κανέναν», είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι δεν κάνει συμψηφισμούς. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «γνώριζε» κατά δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ για ην υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις και τη χρηματοδότηση των γραφείων του κόμματος υπογράμμισε ότι «είναι και οι δύο βαριά εκτεθειμένοι». Όπως πρόσθεσε για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη το ΠΑΣΟΚ δεν έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση από την πρώτη μέρα, για να εκτιμήσει αν πρόκειται για μια προσπάθεια συμψηφισμού από τη ΝΔ, «αλλά όταν είδαμε ότι ο άνθρωπος που βάλλει κατά των απευθείας αναθέσεων έχει συνέταιρο έναν Δήμαρχο, ο οποίος του έδινε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με έναν καθόλου ανοιχτό διαγωνισμό, αντιδράσαμε».

Τι είπε για «κρυφό σχέδιο» συνεργασίας με τη ΝΔ

Για τον υπαινιγμό της ΕΛΑΣ μέσω της ανακοίνωσης για κρυφό σχέδιο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι: «Ήταν ένα πυροτέχνημα που πέταξε ο κ. Τσίπρας για να κρύψει τη συζήτηση για τα φαινόμενα διαφθοράς. Σε τέτοια φαινόμενα, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και πρέπει να απαντήσουν». Κι πρόσθεσε: «Νίκη για μας είναι το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Έχουμε πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό- δεν έχουμε εξαρτήσεις. Εγώ δεν χτυπάω κανέναν κάτω από τη μέση. Κάνω εξόρμηση στην κοινωνία, με προγραμματικές λύσεις για όλα».

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