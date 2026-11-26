Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Yves Herman

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση κατά της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την πρωταθλήτρια στην παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο κ.

Χριστοδουλίδης διαφώνησε με την πρόταση σύνδεσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση δυσχεραίνει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο Κύπριος πρόεδρος χαρακτήρισε ικανοποιητική τη μείωση του προϋπολογισμού κατά 10% και πρότεινε την επανεξέταση της επταετούς διάρκειας του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου λόγω των αβέβαιων μελλοντικών συνθηκών.

Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας εντός του Δεκεμβρίου, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας και της υποστήριξης της Πολιτικής Συνοχής.

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Την ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, την οποία χαρακτήρισε «πρωταθλήτρια χώρα» στην παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ζήτησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την πρόταση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να συνδεθεί η έγκριση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ενώ έθεσε ζήτημα περιορισμού της επταετούς διάρκειας του δημοσιονομικού πλαισίου.

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Ζητά δράση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ένα κράτος μέλος που αντιλαμβάνεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το τι συμβαίνει με την παράνομη ρωσική εισβολή, θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια», τόνισε αναφερόμενος στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Επικαλούμενος, ωστόσο, πρόσφατη έκθεση του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κυρώσεων, Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, επισήμανε:

«Η Τουρκία είναι η πρωταθλήτρια χώρα σε σχέση με την παραβίαση των ρωσικών κυρώσεων. Και ως ΕΕ δεν πρέπει απλά να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόκληση. Και είναι κάτι που προτίθεμαι να θέσω στους συναδέλφους».

Η διαφωνία με τον Μερτς

«Όσο περισσότερα θέματα συνδέουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, εκτιμώντας ότι η θέση του αντικατοπτρίζει εκείνη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών.

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Όπως έχει αναδείξει η HuffPost, η πρόταση Μερτς, την οποία υποστηρίζει και η Δανία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς προσφέρει στη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, που αντιτίθενται στο νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, πρόσθετο διαπραγματευτικό μοχλό για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η έγκριση του οποίου απαιτεί ομοφωνία.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η σύνδεση των δύο ζητημάτων δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις και στα δύο μέτωπα.

Ικανοποιητική η μείωση κατά 10%

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Ο Κύπριος πρόεδρος χαρακτήρισε ικανοποιητική τη μείωση του προτεινόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 10%, ζητώντας παράλληλα επανεξέταση της διάρκειας του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ).

«Δεν είναι θεωρώ δόκιμο να συζητούμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ τα επόμενα επτά χρόνια. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα δεδομένα τα επόμενα επτά χρόνια», ανέφερε.

Τάχθηκε υπέρ της συνέχισης και της ενίσχυσης της Πολιτικής Συνοχής, επισημαίνοντας τη σημασία του συντονισμού των χωρών που την υποστηρίζουν και αποτελούν, όπως είπε, την πλειοψηφία των κρατών-μελών.

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Ζήτησε επίσης ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι μόνο στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το μήνυμα θα είναι πολύ αρνητικό τόσο για τα κράτη-μέλη και τους πολίτες όσο και για τη διεθνή εικόνα της ΕΕ.

Αναφερόμενος, τέλος, στη Σύνοδο της ευρωζώνης, εξήρε το έργο της Κριστίν Λαγκάρντ στην ΕΚΤ και υπογράμμισε ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα τέσσερα μόλις κράτη-μέλη με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 3%, γεγονός που επιτρέπει τη λήψη μέτρων στήριξης των οικογενειών, των φοιτητών, των χαμηλοσυνταξιούχων και της μεσαίας τάξης.

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