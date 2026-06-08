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Τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεότερους ανθρώπους αυξάνονται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία γύρω από τη νόσο.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή πιθανόν σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος, χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί ακόμη η ακριβής αιτία. Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερες απαντήσεις, οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης πιθανών συμπτωμάτων, ανεξάρτητα από την ηλικία.

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Καρκίνος παχέος εντέρου : Το «άγνωστο» σύμπτωμα που χρήζει άμεσης εξέτασης

Ένα λιγότερο γνωστό αλλά αξιοσημείωτο σύμπτωμα είναι η εμφάνιση πολύ λεπτών κοπράνων, γνωστών ως «σε σχήμα μολυβιού». Σύμφωνα με γαστρεντερολόγους, αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας όγκος περιορίζει το εσωτερικό του εντέρου, δυσκολεύοντας τη φυσιολογική διέλευση των κοπράνων. Αν και πρόκειται για σχετικά σπάνιο σύμπτωμα, όταν επιμένει χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου δεν πρέπει να αγνοείται. Συχνότερες ή αραιότερες κενώσεις, επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα, καθώς και γενικότερες μεταβολές στη λειτουργία του εντέρου, ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα καρκίνο.

Τα συχνότερα συμπτώματα της νόσου

Τα συχνότερα συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνουν αίμα στα κόπρανα, επίμονο κοιλιακό πόνο, ανεξήγητη απώλεια βάρους και αλλαγές στις κενώσεις. Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις η νόσος μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον προληπτικό έλεγχο.

Οι γιατροί συνιστούν άμεση επικοινωνία με ειδικό όταν παρατηρούνται ύποπτα σημάδια, καθώς αρκετοί άνθρωποι ιδιαίτερα νεότεροι αποδίδουν συμπτώματα όπως το αίμα στα κόπρανα σε πιο αθώες αιτίες, όπως οι αιμορροΐδες. Παρότι αυτό μπορεί να ισχύει, η έγκαιρη αξιολόγηση είναι απαραίτητη για να αποκλειστούν σοβαρότερες παθήσεις.

Η σημασία της πρόληψης

Η κολονοσκόπηση και άλλες εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελούν βασικά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Για τους περισσότερους ανθρώπους ο έλεγχος ξεκινά συνήθως από την ηλικία των 45 ετών, ενώ άτομα με οικογενειακό ιστορικό, φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, ιστορικό ακτινοθεραπείας ή κληρονομικά σύνδρομα μπορεί να χρειαστούν έλεγχο νωρίτερα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρουσία συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο, ωστόσο αποτελεί λόγο για ιατρική διερεύνηση. Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης, ιδιαίτερα όταν η νόσος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο.