Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, μίλησε για την αγώνα της και την θέση της ως πολιτικό όν στην κοινωνία, ενώ καταφέρθηκε ενάντια στην κυβέρνηση αλλά και στο πολιτικό σύστημα συνολικά.

«Ασκώ πολιτική γιατί ήμουν από πάντα πολιτικό ον. Τώρα με τον θάνατο της κόρης μου, θα γίνω ακόμη περισσότερο. Φυσικά και θα φωνάζω γιατί δεν υπάρχει ανεξαρτησία Δικαιοσύνης και γιατί ζω σε μια χώρα που έχουν καταλυθεί οι θεσμοί. Θα το κάνω μέχρι τέλους. Αυτό θα πρέπει να το συνηθίσουν. Οι πολίτες αρχίζουν να μιλάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κόμμα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό.

Το θέμα μας είναι ότι έχει βγει η κοινωνία στους δρόμους, μιλώντας για πράγματα βασικά, για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αξιοπρέπεια, την ηθική, το δίκαιο, το σωστό, το κράτος δικαίου. Αυτά δεν έχουν δίπλα κομματικές αποχρώσεις, είναι η βάση μιας σωστής κοινωνίας» τόνισε.

«Προφανώς ο καθένας μας κάπου ανήκε, είμαστε σε μια ηλικία που κάτι ψηφίζαμε. Το θέμα μου τώρα έχει φύγει από όλο αυτό. Μιλάμε για πολύ σοβαρότερα πράγματα, τα οποία μπορούμε πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε μόνο αν ενωθούμε σε κάτι, ενιαίο, κοινό, με την έννοια του ότι κανένας δεν θέλει να ζει σε μια χώρα που η Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη» επεσήμανε.

«Το άφθαρτο δεν περιλαμβάνει Σαμαρά ή Τσίπρα»

«Έχω πει ότι εγώ ελπίζω ότι η σωτηρία της χώρας θα έρθει μέσα από κάτι καθαρό και καινούριο» σημείωσε και ερωτηθείσα αν αυτό περιλαμβάνει το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από τους Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «όταν λέμε κάτι καινούριο, άφθαρτο, σωστό και δίκαιο, δεν μιλάμε για κάτι που έχει ήδη περάσει από το πολιτικό σύστημα και δεν έχει κάτι τίποτα», σημειώνοντας πως δεν έγιναν πράγματα για τη βελτίωση του σιδηροδρόμου ούτε στο παρελθόν.

Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «η δικαιολογία ότι όλα έχουν απαντηθεί είναι μεγάλο ψέμα». Σημείωσε ότι δεν έχει δοθεί καν άδεια για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση DNA. «Ξεκινά προκαταρκτική έρευνα που είναι μια πολύμηνη διαδικασία» τόνισε και έκανε λόγο για μεγάλη κοροϊδία.

«Έχουμε δικαίωμα να ζητάμε εξετάσεις στις σορούς των παιδιών μας»

«Η σχέση γονέα και παιδιού δεν αλλάζει επειδή το παιδί είναι νεκρό, παραμένει παιδί μας. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε εξετάσεις και κυρίως όταν δεν ξέρουμε από τι πέθανε» σημείωσε και πρόσθεσε πως η ίδια δεν γνωρίζει από τι πέθανε το παιδί της. Υπενθύμισε επίσης ότι έχουν γίνει και στο παρελθόν αιτήματα εκταφής, τα οποία απορρίφθηκαν.

«Αν γίνει εκταφή, δεν θα καθυστερήσει η δίκη»

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι αν γίνει η εκταφή, δεν θα καθυστερήσει καθόλου η δίκη. «Λιγότερο από μήνα θέλει» τόνισε. Είπε επίσης ότι «εμένα που το παιδί μου ξέρω από το ηχητικό σκοτώθηκε σε δεύτερο χρόνο, ζούσε από τη σύγκρουση, μπορεί να ήταν δίπλα μου τώρα αν δεν γινόταν η έκρηξη, το ξέρετε ότι προχωρώ σε μια δίκη –και εγώ και οι υπόλοιποι που κάηκαν οι άνθρωποί τους ζωντανοί- στην οποία δεν υπάρχει κατηγορία για τη φωτιά; Είναι σαν μην έγινε ποτέ φωτιά; Εγώ τι έχω να περιμένω από αυτή τη δίκη;». «Πρέπει να υπάρχουν ένοχοι για την έκρηξη και τη φωτιά, αφού κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι» συνέχισε.

Σημείωσε επιπλέον ότι η σύνθεση του δικαστηρίου είναι ορισμένη από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. «Πηγαίνουμε σε μία δίκη, στην οποία το υπουργείο δεν κατηγορείται για τίποτα» τόνισε και σημείωσε ότι «κατηγορούνται ο σταθμάρχης, οι υπάλληλοι και κάποιοι διευθυντές που ακολουθούσαν εντολές. Προφανώς φταίνε, αλλά δεν φταίνε τόσο όσο οι άλλοι που έφαγαν τα λεφτά της σύμβασης 717, δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο τρένο, δίνανε την άδεια κυκλοφορίας ενώ ήταν τελείως επισφαλής η μετακίνηση με τον σιδηρόδρομο, έκαναν όλα αυτά τα αίσχη και φυσικά μετέφεραν και το υλικό που μετέφεραν, γι’ αυτό και δεν έχουμε και κανένα πραγματικό βίντεο που να μας δείχνει την πορεία του εμπορικού» σημείωσε.

«Να σταματήσουν να μας παραμυθιάζουν ότι θέλουμε να καθυστερήσουμε τη δίκη παρωδία και ότι ενδιαφέρονται δήθεν περισσότερο από εμάς για την αποκάλυψη της αλήθειας» τόνισε. Κατηγόρησε επίσης τον ανακριτή ότι «σκοπίμως αρχειοθετεί επί 2,5 χρόνια πορίσματα που δείχνουν την αλήθεια».

«Ο Ρούτσι μας δίνει κουράγιο»

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τόνισε πως είναι αποφασισμένος να συνεχίσει. «Έχει χάσει αρκετό βάρος απότομα, είναι με ηλεκτρολύτες και βιταμίνες που του δίνουν. Χθες και σήμερα που μιλήσαμε, όποτε τον ρωτάω, μου λέει “Μαρία είμαι καλά, είμαι δυνατός, μην στενοχωριέσαι”. Φανταστείτε, μας δίνει και κουράγιο, τέτοιος άνθρωπος είναι ο Πάνος» σημείωσε και πρόσθεσε πως «είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία αλλά όχι οι άνθρωποι που πρέπει για να μας δώσουν το ΟΚ και στην τελική να μας αποδείξουν ότι κάνουμε λάθος».

«Εγκληματική οργάνωση η κυβέρνηση»

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση την κυβέρνηση και επεσήμανε πως είναι υπεύθυνη που σκοτώθηκε το παιδί της. Την κατηγόρησε επίσης ότι της στέρησε την ευκαιρία για μία δίκαιη δίκη, επισημαίνοντας ότι «δεν χρειάζομαι κανένα κόμμα να μου το υποδείξει αυτό», ενώ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι «τα βλέπει όλα και τα κοστολογεί με ψήφους».