Νέες καταγγελίες για τη διαδικασία εκταφών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη διατυπώνει η Μαρία Καρυστιάνου, μέλος της Επιτροπής Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της υποστηρίζει ότι οι αρχές σχεδιάζουν εκταφές μόνο για έλεγχο DNA, χωρίς τη διενέργεια τοξικολογικών και χημικών εξετάσεων, αλλά και χωρίς την παρουσία τεχνικών συμβούλων των οικογενειών.

Αναλυτικά:

Αποφασίζουμε και διατάσσουμε!!!!



Αφού το βράδυ της τραγωδίας έστειλαν δικούς τους ιατροδικαστές(εξ Αθηνών …) που κατήργησαν όλα τα πρωτόκολλα μαζικών θανάτων, απαγόρευσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις, παρά την έντονη οσμή και τα χημικά εγκαύματα!!!, έδωσαν εντολές και για πώς θα γίνουν συνοπτικές νεκροτομές και δεν έβαλαν καν αιτία θανάτου( !!!!) γιατί έτσι θα ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν για εύφλεκτες ουσίες …,

ετοιμάζουν ΠΑΛΙ με επιλεγμένους ιατροδικαστές να κάνουν εκταφή ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ έλεγχο DNA και χωρίς την παρουσία Τεχνικών Συμβούλων των γονιών !!!



ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!



ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ/ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ!!!!!!



Πόσο αισχροί είναι !!!!



Η προσπάθεια να γίνει και fast track διαδικασία εκταφής ΜΟΝΟ για DNA χωρίς τον υπόλοιπο χημικό έλεγχο όπως ορίζουν διεθνώς τα πρωτόκολλα είναι άλλη μια τρανή απόδειξη ενοχής!!!!



Μετά από τόσο μεγάλο διάστημα είναι συγκεκριμένα τα εργαστήρια που έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν σωστά το δείγμα ώστε

να μην καταστραφεί να βγάλει σωστό αποτέλεσμα Να ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ μετά από τόσο καιρό πτητικές/χημικές ουσίες

Επιβάλλουν έναν έλεγχο από παντού κολοβό και πλήρως ελεγχόμενο από εκείνους, και σίγουρα ΟΧΙ νόμιμο!



Η συγκάλυψη τους έγινε πάγια συνήθεια….



ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ η εκταφή να γίνει παρουσία και με συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων των συγγενών- Τοξικολόγων/Ιατροδικαστών με παράδοση του δείγματος και σε εργαστήρια εξωτερικού!!!



Το προφανές και νόμιμο δηλαδή!!!!



Με ποια λογική θα απουσιάζουν οι γονείς και οι πραγματογνώμονες τους από την διαδικασία ;;;



Η διαδικασία που γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο διεθνώς για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας του αποτελέσματος ;;



Προφανώς έχουν αλλεργία και στην διαφάνεια και στην αξιοπιστία, όμως για μας είναι η μόνη εγγύηση ότι δεν θα αλλοιωθούν τα αποτελέσματα, ιδίως μετά την κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά τους σε βάρος μας και σε βάρος των νεκρών μας. Συνεπώς ΔΕΝ θα συναινέσουμε στην επώδυνη διαδικασία της εκταφής χωρίς τον πλήρη χημικό/τοξικολογικό έλεγχο και με τις σωστές συνθήκες!



Τελικά ποιοί τρέμουν αυτό που θα βγάλει η τοξικολογική που μπλόκαραν για 2,5 χρόνια ;;;;



Όσοι αρνούνται είναι ΕΝΟΧΟΙ, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι γνωρίζουν το ένοχο μυστικό!



Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί!!!!

Η Νέμεσις κοντοζυγώνει!!!!